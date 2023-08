Im Jahr 2019 hatte die Aktionswiese 20 bis 25 Helfer. Jetzt haben wir fünf.“ Margarete Beck, die Leiterin der Aktionswiese beim Kulturufer, spricht ganz unaufgeregt über das fehlende Personal. Immerhin kann das Angebot ja trotzdem stattfinden. Denn externe Teilnehmer wie Michel Heuberger von der Grünholzwerkstatt haben selbst zwei bis drei Helfer mitgebracht, die früher gestellt werden mussten. „Durch die Corona–Zeit hat es bei den Helfern einfach einen Schnitt gegeben“, sagt Margarete Beck. „Außerdem fallen viele bisherige Helferinnen und Helfer weg, weil sie mit dem Studium fertig sind.“

Der Betreuer ist „beim Spielehaus hängengeblieben“

David Schneider dagegen ist auch in diesem Jahr dabei. Der 24–jährige Häfler studiert Medizintechnik in Ulm und arbeitet schon seit 2018 auf der Aktionswiese. Davor absolvierte er sein Freiwilliges Soziales Jahr im Spielehaus. „Vor dem Studium noch was Soziales zumachen, war die beste Entscheidung“, meint er. Seitdem ist er bei vielen Aktionen des Spielehauses dabei. „Ich bin da hängengeblieben“, sagt er mit einem Lachen.

Arbeit mit Kindern lehrt Geduld und Freundlichkeit

Was lernt er durch die Arbeit mit den Kindern? „Auf jeden Fall Geduld. Und man lernt, freundlich zu bleiben“. Letzteres, weil die Kinder selbst freundlich miteinander umgingen. „Die Kinder haben inzwischen einen deutlich besseren Umgangston“, sagt David Schneider in Erinnerung an frühere Jahre.

Hier darf jedes Kind machen, wofür es sich interessiert

Für Margarete Beck hat diese Freundlichkeit auch im großzügigen Gelände ihren Grund. „Wir haben viel Platz. Jedes Kind hat seinen Freiraum.“ Zudem dürften Kindern hier machen, was sie interessiere. „Ich habe noch kein Elternteil getroffen, das seinem Kind vorgeschrieben hätte, für welches Angebot es sich zu interessieren habe“, sagt David Schneider. Es gäbe aber immer wieder Eltern, die ihrem Kind helfen wollen und es dabei in die Passivität drängen. „Solchen Eltern fragen wir pädagogisch schonend, ob sie nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen“, sagt Margarete Beck.

Kinder haben noch keine Schere im Kopf

Mit welchem Interesse die täglich bis zu über 1000 Kinder auf der Aktionswiese allem Neuen begegnen, begeistert sie immer wieder. „Kinder haben noch keine Schere im Kopf“, sagt sie. Ängste, etwas vielleicht nicht zu können, wie Erwachsene sie haben, seien ihnen fremd. „Kinder wollen erst mal alles ausprobieren.“ Dabei fragen sie auch nicht gleich, was am Ende dabei herauskommen soll — anders als die ergebnisorientierten Erwachsenen. Und so ist auf der Aktionswiese das Machen selbst der Zweck. „Manche Kinder kommen beim Basteln in einen richtigen Flow. Sie sind richtig drin, sind zufrieden und glücklich“, sagt Margarete Beck. „Es ist wichtig, diese Kreativität zuzulassen.“

Bis Ende des Kulturufers ist täglich ab 13 Uhr geöffnet

David Schneider ist nicht wegen der zehn Euro Stundenlohn Teil der Aktionswiese — bei anderen Ferienjobs würde er mehr verdienen -, sondern weil er das Team und die soziale Arbeit mag. Dann sind da noch die integrativen und inklusiven Aspekte: Zur Aktionswiese können Kinder aller Nationen kommen. Und Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung dürfen sich auch zu Hause fühlen.

Die Aktionswiese ist bis einschließlich Sonntag, 6. August, täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos.