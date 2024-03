Offenbar will auch die AfD in den Friedrichshafener Gemeinderat einziehen. Zumindest berichtet der Kreisverband Bodenseekreis der rechten Partei auf seiner Facebookseite darüber, dass Anfang März eine entsprechende Liste aufgestellt worden sei.

Demnach habe man acht Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Maximal können in Friedrichshafen 40 Namen auf einer Liste für die Gemeinderatswahl am 9. Juni stehen. So viele Sitze hat das Gremium.

Offenbar gibt es auch eine Überlinger Liste

Auch für Überlingen hat die AfD auf ihrer Homepage eine Ratsliste angekündigt, ebenso für die Wahl zum Kreistag. Die „Schwäbische Zeitung“ und andere Medien sind zu den Nominierungsveranstaltungen nicht eingeladen worden.

Bisher hat die Partei über Namen, Alter oder Beruf der Kandidaten nichts mitgeteilt. Eine Anfrage der SZ hierzu hat der AfD-Kreisverband nicht beantwortet.