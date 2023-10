Die Fachmesse Fakuma, die derzeit auf dem Friedrichshafener Messegelände stattfindet, beschert auch dem Bodensee-Airport Friedrichshafen derzeit eine steigende Zahl an nationalen und internationalen Fluggästen, die insbesondere die Flugverbindung der Lufthansa von Frankfurt nach Friedrichshafen nutzen.

Lufthansa setzt deshalb während der Messezeit häufiger größere Flugzeuge des Typ Airbus auf dieser Verbindung ein. So kam es, dass am Donnerstag ein Airbus A319, der den Namen „Friedrichshafen“ trägt und eigentlich sonst europaweit unterwegs ist, in seiner namensgebenden Stadt vorbeischaute und viele Messebesucher nach Friedrichshafen brachte, schreibt der Flughafen Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

„Dies unterstreicht einmal mal mehr die Bedeutung des Flughafens und insbesondere der Verbindung nach Frankfurt für die hier ansässige Wirtschaft und den Messestandort am Bodensee“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens. „Die Region wäre ohne die regelmäßigen Flüge in Deutschlands größtes Umsteige-Drehkreuz für internationale Gäste nur schwer erreichbar“, ergänzt Wehr.