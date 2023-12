So blicken die Spießgesellen aufs neue Jahr

Der Bodenseekreis nimmt viel Geld in die Hand, um den Busverkehr mit einem verdichteten Takt gerade auf dem Land attraktiver zu machen. Die Spießgesellen hoffen, dass Verwaltung und Kreistag diesen Weg 2024 konsequent weitergehen und nicht den Rotstift ansetzen. Bei den Haushaltsreden der Fraktionen war an der ein oder anderen Stelle durchgeklungen, dass man entsprechende freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen will.

Ein wichtiger, neuer ÖPNV-Baustein sind dabei die Expresslinien von Friedrichshafen nach Markdorf und Oberteuringen. Sie sollen zum 1. April starten. Die Verkehrsdezernentin des Bodenseekreises, Irmtraud Schuster, stellte diese Woche zwar klar, dass diese Linien klipp und klar vom Kreistag beschlossen wurden. Dennoch soll erst die Sitzung im März „endgültige Klarheit“ bringen. Das klingt jetzt irgendwie doch nach einem möglichen Rückzieher aufgrund knapper Kassen.

Schreiben wir auf die Liste unserer guten Vorsätze doch auf den Zettel, 2024 mit mehr Achtsamkeit durch die Gegend zu stiefeln. Besonders auf dem neu gestalteten Adenauerplatz ist dies angebracht. Dort hat die Stadt nämlich nicht nur den neuen Hain gepflanzt, sondern ebenerdig, in den Kies, auch jede Menge Buschwerk und Kräuter wie Pfefferminze und Thymian. Leider wird diese noch unauffällige Begrünung wenig gewürdigt. Allzu oft treten die Passanten mit Schuhen drauf, weil sie die Pflanzen wohl für Unkraut halten. Lasst uns künftig also mehr darauf achten, wo wir langlaufen. Der Adenauerplatz wird es uns danken - indem er sein grünes Potenzial ganz entfalten kann.

Die Häfler Bevölkerung darf sich im nächsten Sommer also auf eine große Oase vor dem Rathaus freuen. Mit Blick auf den Hinteren Hafen besteht zur Freude im Jahr 2024 dagegen kein Anlass: Auf Antrag der Verwaltung hat der Gemeinderat die städtebauliche Aufwertung des Areals im Oktober beerdigt. Jahrelange Vorüberlegungen, was mit dem 8,2 Hektar großen Areal anzufangen wäre, lösen sich in Luft auf - und damit auch die Aussicht des Zeppelin-Museums, in einigermaßen absehbarer Zeit einen Erweiterungsbau zu bekommen. Der Hintere Hafen bleibt nun als flächenfressender Parkplatz erhalten. Andere Pläne sind zerplatzt wie eine Silvesterrakete. Mit dem Unterschied, dass einem beim Platzen der Rakete ein staunendes „ah!“ entfährt.

Apropos „ah!“ und Rakete: Bei allem Enthusiasmus, mit dem das neue Jahr begrüßt werden will, ist in Sachen Feuerwerk wennschon, dennschon Vorsicht geboten. Die Spießgesellen sind sicher keine Spielverderber, doch in den vergangenen Jahren sind kurz nach Mitternacht genug Hände behandelt worden. Und vor allem: Passt aufeinander auf - und geht mit den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei respektvoll um, die in der Nacht Dienst schieben. Während andere feiern.

