Derby soll die Kehrtwende bringen

Die englische Woche ist für den VfB Friedrichshafen sehr unbefriedigend gelaufen. Aus den drei Begegnungen beim FV Olympia Laupheim (1:2), beim SV Baindt (0:0) und gegen den FC 07 Albstadt (1:2) gab es nur einen einzigen Punkt. In der Tabelle der Fußball-Landesliga hat das die Häfler auf Rang zehn manövriert ‐ der Rückstand auf die Spitzengruppe beträgt fünf Zähler. „Wir stehen jetzt unter Druck, Ergebnisse zu liefern“, weiß VfB-Kapitän Marian Pfluger und wünscht sich eine Kehrtwende im Derby beim FV Ravensburg II (Sonntag, 13 Uhr).

Nach dem 1:2 gegen Albstadt war die Stimmung beim VfB ziemlich am Boden. Friedrichshafen war nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, aber agierte ‐ anders als im Training ‐ mal wieder nicht kaltschnäuzig und hat das Gefühl, sich aktuell nicht zu belohnen. „Wir müssen extrem viel Aufwand für ein Tor betreiben“, sagt Pfluger.

Unangenehme Tabellenlage

Dass die Chancen im Spiel nur unzureichend verwertet werden, macht die Lage in der Tabelle unangenehm. Von der eigenen Stärke sind die Häfler aber weiterhin überzeugt. „Wir müssen den Jungs aufzeigen, dass sie es können“, sagt Co-Trainer Oliver Senkbeil.

Pfluger gab die Marschrichtung schon unmittelbar nach der Niederlage gegen Albstadt vor. „Wir müssen uns gemeinschaftlich rausziehen“, so der VfB-Kapitän. Aus der Partie nahm Friedrichshafen einige Blessuren mit, weshalb unter der Woche einige Spieler gefehlt haben. Dennoch: „Die Trainingswoche war gut“, betont VfB-Cheftrainer Giovanni Rizzo. Intensität und Engagement hätten auf jeden Fall gepasst ‐ beides braucht Friedrichshafen sicherlich auch in Ravensburg. „Das ist eine spielstarke Mannschaft“, meint Rizzo und hat auch wahrgenommen, dass die U23 des Oberligisten mittlerweile auch mehr erfahrene Spieler in den eigenen Reihen hat.