Der Startschuss für den achten ZF-Firmenlauf fällt am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr. Azubis, Mitarbeiter und Führungskräfte der Region können dann erneut für den guten Zweck laufen und ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

Bürgermeister Andreas Hein, Christoph Horn von der ZF Friedrichshafen als Titelsponsor und Anton Wolf vom Veranstalter n plus sport informierten über die Planung zur diesjährigen Veranstaltung. „Der Firmenlauf zeigt, dass Friedrichshafen eine Sportstadt ist“, sagt Andreas Hein, der in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Sportveranstaltung übernimmt.

Alle Teilnehmer der Konferenz waren sich über die Kernelemente des Firmenlaufs einig: Er sei eine Mischung aus Sport, Party und Spaß in der Gemeinschaft.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Unter dem Motto „Volle Kraft voraus!“ möchten die Veranstalter an die Erfolge des Events aus den Vorjahren anknüpfen. Anton Wolf geht von einem Zuwachs der Teilnehmer aus und schätzt die Gesamtstärke in diesem Jahr auf 7000 Läuferinnen und Läufer. Letztes Jahr waren es rund 6500 Teilnehmer.

Auch in Richtung Nachhaltigkeit wolle man dieses Jahr vermehrt gehen. Beispielsweise gibt es das Wasser am Zieleinlauf aus Mehrwegbechern und extra Fahrradparkplätze auf dem Gelände. Zudem bitten die Veranstalter um Fahrgemeinschaften bei der Anreise.

In diesem Jahr gibt es eine neue Kategorie bei der Siegerehrung. Neben den bereits etablierten Kategorien „Größtes Team“, „Schnellste 3er-Teams“, „Kreativpreis“ und „Azubi-Superstar“ werden in diesem Jahr auch die schnellsten virtuellen Läufer geehrt. Die virtuellen Läufer können ihren Lauf ortsunabhängig absolvieren und per App verfolgen. Somit können sie ihr Team beim Lauf auch aus der Ferne unterstützen.

Sportkommentator moderiert

Nach der weitestgehend flachen Strecke, die 5,5 Kilometer lang ist, gibt es im Ziel für jeden eine sogenannte „Finisher-Medaille“. Die Siegerehrung findet im Anschluss an den Lauf statt. Zudem gibt es ab 17 Uhr Musik und Unterhaltung auf dem Messegelände. Die Veranstaltung moderiert der Sportkommentator Hartwig Thöne.

Sollte das Wetter passen, ist der Titelsponsor ZF schon in Gesprächen, einen Zeppelinüberflug über das Teilnehmerfeld zu organisieren. Auch in diesem Jahr wird ein Euro pro Teilnehmer an regionale Sportvereine und den offiziellen Charity-Partner Plan International Deutschland e.V. gespendet.