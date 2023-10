Ein Jahr vor dem Jubiläum „75 Jahre Häfler Fasnet“ und zum ersten Mal in der neu renovierten Gockelwerkstatt trafen sich am Freitag die Mitglieder des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen. Dabei wurde Präsident Karl Haller für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Er stellte die Umbauten in der Gockelwerkstatt (Gowe) ausführlich vor.

Die Renovierung war dringend nötig geworden, weil die Heizung neu gebaut werden musste und dem Brandschutz Genüge getan werden musste. Gekostet hat die Sanierung knapp 700.000 Euro, darin enthalten knapp 190.000 Euro „Brunnengeld“, das dem Verein zur Verfügung stand, sowie ein städtischer Zuschuss von rund 230.000 Euro.

Unter dem Brunnengeld versteht sich der Zuschuss, den der ehemalige Oberbürgermeister Bernd Wiedmann dem Verein gespendet hatte, um einen Narrenbrunnen zu bauen. Das Geld war frei geworden, weil es keinen Narrenbrunnen geben wird.

Ein ganz neuer Saal

Neu ist vor allem der große Saal in der Gowe. Hier sind neben schallschluckenden Wandvertäfelungen aus Holz auch schallhemmende Vorhänge eingebaut worden. Die Beleuchtung und Beschallungsanlage sind ebenfalls neu installiert worden. Die Anlagen sind digital zu steuern und können je nach Bedarf eingesetzt werden, so dass der große Saal auch zweigeteilt werden und unterschiedlich beschallt und beleuchtet werden kann.

Die Bühne ist fest eingebaut, darunter befinden sich in riesigen rollbaren „Schubladen“ die Tische und Stühle für den Saal. Ferner sind die Belüftungen vor allem im Küchenbereich umgebaut worden, um aktuelle Vorschriften der Brandschutzverordnung zu erfüllen. Einige Kleinigkeiten sollen noch bis Ende November abgeschlossen sein, am 11.11. findet morgens die Veranstaltung des Elferrates und abends eine Party zur Eröffnung der Fasnet in der Gowe statt.

Aktion für Zivilcourage

Neu im Verein zur Pflege des Volkstums ist auch das Engagement des Vereins bei der von Polizei und VfB Friedrichshafen initiierten Aktion „Tu Was“, einer Aktion, mit der die Zivilcourage gefördert werden soll. Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium Ravensburg war am Freitag mit VfB Präsident Jochen Benz vor Ort, um die Aktion zu erläutern.

In der zuvor stattgefundenen Zunftversammlung gab es eine bedeutende Personalie. Anja Pfanner, bisherige Schriftführerin schied aus, Steffen Herrmann übernahm ihr Amt. Anja Pfanner wurde vor allem wegen ihres Engagements in der Zunft geehrt. Sie ist seit 20 Jahren aktiv im Zunftrat, war stellvertretender Zunftmeisterin, Zunft-Jugendsprecherin und zuletzt Schriftführerin.