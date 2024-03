Drei Mannschaften waren für den VfB Friedrichshafen noch möglich. Die SWD Powervolleys Düren, die WWK Volleys Herrsching und der VC Bitterfeld-Wolfen standen als Viertelfinalgegner zur Verlosung. Geworden ist es Düren - die Nordrhein-Westfalen sind nach der 0:3 (20:25, 23:25, 23:25)-Heimniederlage gegen die Berlin Recycling Volleys in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga auf Rang sechs eingelaufen. Friedrichshafen ist Tabellendritter geblieben. Zum Hauptrundenabschluss gab es am Samstagabend einen 3:1 (18:25, 25:18, 25:16, 25:12)-Erfolg beim ASV Dachau.

Der Tabellenplatz des VfB Friedrichshafen stand schon vor Spielbeginn in der Georg-Scherer-Halle fest. Weil die Helios Grizzlys Giesen am Freitagabend mit 3:0 (27:25, 25:21, 25:18) gegen die SVG Lüneburg gewannen, war für die Häfler der zweite Platz nicht mehr erreichbar. Und durch die Lüneburger Niederlage, war der VfB aber auch nicht mehr von Rang drei zu verdrängen. Zum Hauptrundenmeister krönte sich am Samstagabend Berlin.

Darum hat Lebedew die stärkste Mannschaft aufgestellt

Für Friedrichshafen ging es damit beim Saisonfinale am Samstagabend tabellarisch um nichts mehr. „Welche Auswirkungen das dann auf unsere Aufstellung haben wird, weiß ich noch nicht“, meinte VfB-Trainer Mark Lebedew im Vorfeld. Naheliegend war eigentlich, dass er die Stammkräfte schont, da Friedrichshafens Mannschaft von einem Virus geplagt war - deshalb wurde am vergangenen Mittwoch auch das eigentlich geplante Testspiel gegen das Schweizer Topteam Volley Amriswil abgesagt. Aber Lebedew entschied sich anders und schickte seine besten Spieler auf das Feld. Der 56-jährige Australier baute auf Zuspieler Aleksa Batak, die Außenangreifer Tim Peter und Jackson Young, Libero Nikola Pekovic, Diagonalspieler Michal Superlak sowie die Mittelblocker José Israel Masso Alvarez und Marcus Böhme. „Wir sind eine Woche vor den Play-offs, haben seit zwei Wochen kein Spiel gehabt. Unsere Stammsechs hat die Spielpraxis gebraucht“, so die Begründung von Lebedew.

Lebedew wollte sich damit auch nichts nachsagen lassen, den Wettbewerb zu verzerren. Gegner Dachau kämpfte noch um den Play-off-Einzug - dafür mussten die Bayern selbst drei Punkte holen und auf eine 0:3- oder 1:3-Niederlage des Achten Baden Volleys SSC Karlsruhe gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen hoffen.

Die Tabelle der Volleyball-Bundesliga (acht Play-off-Teilnehmer):

Berlin Recycling Volleys: 58 Punkte, 62:16 Sätze

Helios Grizzlys Giesen: 56 Punkte, 61:19 Sätze

VfB Friedrichshafen: 54 Punkte, 56:21 Sätze

SVG Lüneburg: 50 Punkte, 56:22 Sätze

WWK Volleys Herrsching: 43 Punkte, 48:31 Sätze

SWD Powervolleys Düren: 41 Punkte, 47:32 Sätze

VC Bitterfeld-Wolfen: 27 Punkte, 34:45 Sätze

Baden Volleys SSC Karlsruhe: 21 Punkte, 32:54 Sätze

ASV Dachau: 17 Punkte, 25:52 Sätze

FT 1844 Freiburg: 12 Punkte, 17:57 Sätze

TSV Haching München: 8 Punkte, 16:61 Sätze

Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen (mit sechs Minuspunkten gestartet): 3 Punkte, 19:61 Sätze

Trainiert wird der Aufsteiger von Patrick Steuerwald, Ex-VfB-Co-Trainer. Und dieser hatte seine Mannschaft augenscheinlich so richtig heißgemacht. Dachau überrollte die Gäste in der Anfangsphase. Nach einem Ass von Fabian Bergmoser zum 4:0 nahm Lebedew eine Auszeit. Der ASV Dachau, der im Februar mit einem 3:2-Sieg gegen Berlin aufhorchen ließ, spielte aber weiter frech auf und baute die Führung auf 9:3 aus. Erst danach steigerte sich der VfB - Tim Peter besorgte per Ass das 11:13. Das beeindruckte Dachau allerdings wenig. Die Bayern zogen das Spiel in der Folge wieder komplett auf ihre Seite und fanden die Lücken auf dem Feld der Gäste. Ein Aufschlagpunkt von Simon Gallas machte den überraschenden 25:18-Satzgewinn des ASV Dachau perfekt. Pekovic traf bei seiner Abwehr die Decke - generell agierte der serbische Libero anfangs sehr unglücklich. Der VfB, der sein Samstagstraining zu Hause in Friedrichshafen absolvierte, hatte sichtbare Probleme mit der kleinen Halle und der niedrigen Deckenhöhe.

Bei den Gastgebern stiegen die Play-off-Hoffnungen, denn Karlsruhe verlor den ersten Satz gegen die Netzhoppers mit 23:25. Sollte Dachau nach Berlin wirklich den zweiten deutschen Giganten besiegen? Die Bayern waren selbst mal eine große Nummer im Volleyball: In den 90er Jahren gewann der ASV zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den Pokal und spielte als erstes deutsches Team in einem Champions-League-Finale. Aber die Häfler rissen sich zusammen und machten dem ASV Dachau seine Play-off-Chance zunichte. Vor allem der Aufschlag des VfB (insgesamt 19 Asse) passte nun. Außerdem bekamen die Gäste die Dachauer Angriffsaktionen immer besser in den Griff. Hierdurch drängten sie die Dachauer immer mehr in die Defensive. „Wir müssen aktiv sein. Seid mutiger“, forderte Steuerwald.

Friedrichshafen findet nach einem schwachen ersten Satz ins Spiel

Der VfB ließ sich nun aber durch nichts mehr aus dem Konzept bringen. Eine Annahme von Iven Ferch wurde zur Vorlage für Young, der dankend annahm - 25:18 in Satz zwei. In Satz drei besiegelte ein Aufschlagfehler von Gallas den 25:16-Erfolg. Ab Ende des dritten Abschnitts war Severi Savonsalmi für Böhme dabei, Mitte des vierten Satzes kam Simon Tabermann Uhrenholt für Superlak in die Partie. Auch Ben-Simon Bonin (für Young) und Sergio Carrillo (für Batak) durften zum Schluss noch ein paar Minuten mitmachen. Der Häfler Dominanz tat all dies keinen Abbruch. Dachaus Tobias Besenböck schlug seinen Aufschlag zum 25:12 für den VfB ins Netz. „Der erste Satz ist nicht egal, aber muss keine große Bedeutung haben. Dachau hat am Anfang alle Aufschläge und Angriffe getroffen. Es war gut, dass wir die Ruhe bewahrt haben“, analysierte Lebedew.

Für Dachau ist die Saison nun beendet. Unter anderem der Sieg gegen Berlin oder der starke erste Satz gegen Friedrichshafen „zeigen, dass Potenzial in dem Team steckt“, sagte Steuerwald. Darauf will der ASV in der kommenden Saison aufbauen. Da Karlsruhe punktete (3:2 gegen Königs Wusterhausen), hätte ein Drei-Punkte-Erfolg auch nichts mehr gebracht.

Düren ist eine gefährliche Mannschaft. Das wird eine richtig heiße Angelegenheit, darauf müssen wir uns konzentrieren. Mark Lebedew

Friedrichshafen macht am Freitag mit dem ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen Düren weiter. Spielbeginn in der heimischen Spacetech-Arena ist um 19 Uhr. Wer in der Serie zuerst zwei Spiele gewinnt, steht im Halbfinale. „Düren ist eine gefährliche Mannschaft. Das wird eine richtig heiße Angelegenheit, darauf müssen wir uns konzentrieren“, will Lebedew noch nicht über das Verpassen des Heimrechts in einem möglichen Halbfinale nachdenken. Er ist aber sehr zuversichtlich, eine Runde weiterzukommen - mit 18 Siegen aus 22 Spielen ist dem VfB eine äußerst vernünftige Hauptrunde geglückt. „Ich muss mich damit zufriedengeben. Wir haben seit Mitte November nur vier Punkte abgegeben und sind in guter Kondition“, so Lebedew.