Der Veloring ist in der Tat ein Bauwerk, das den Radverkehr dieser Stadt deutlich verbessert. Er verbindet neuralgische Punkte und Zentren, bald auch den Fallenbrunnen, den See und das Eriskircher Ried mit städtischen Quartieren.

Der Teufel im Detail

Von dort würde der Weg ansonsten nur über viel befahrene und für Radler nicht immer ungefährliche Straßen zum Ziel führen. An dieser Stelle beginnt das „aber“. Neben der wichtigen Funktion, die der Veloring übernehmen wird, wenn er denn dann mal fertig ist, dürfen die vielen Details im Radverkehr der Stadt nicht vergessen werden.

In denen steckt bekanntermaßen der Teufel. Gemeint sind dabei nicht die zahlreichen Stellen, an denen Fußgänger und Radfahrer sich die Wege teilen, das funktioniert. Gemeint sind in erster Linie Orte, an denen der Radweg teils unverhofft, teils auch an höchst unübersichtlichen Stellen plötzlich die Straßenseite wechselt. Das muss besser gehen.