Der Trainer muss basteln

Sachsen und Thüringen stehen für die Volley Youngstars am Wochenende im Reiseplan. Am Samstag (19 Uhr) werden die Häfler in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd in Leipzig erwartet, am Sonntag (16 Uhr) treten sie bei den Blue Volleys in Gotha an.

Wenn Adrian Pfleghar, Trainer am Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen an die zurückliegende Trainingswoche beschreiben soll, fällt bald das Wort „Bastelei“. Die ersten Krankheitswellen seien durchs Ländle geschwappt und hätten auch an seinen Youngstars nicht haltgemacht. Das hat ihn in den Übungseinheiten immer wieder vor die Herausforderung gestellt, funktionierende Teams zusammenzustellen. Wie erfolgreich das Basteln war und wie die Mannschaft die lange Anreise wegsteckt, wird sich zeigen.

Mimmenhausen ist ebenso in Leipzig zu Gast

Auch der TSV Mimmenhausen, der vor zwei Wochen (3:1 gegen den VC Eltmann) seinen ersten Saisonsieg feierte, ist in Leipzig zu Gast. Die Partie in der Leipziger Sporthalle Brüderstraße startet am Sonntag um 15 Uhr.

Alle Spiele der 2. Bundesliga Süd werden live bei sportdeutschland.tv übertragen.