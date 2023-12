Der SWG-Chef kommt aus Mannheim

Alrik von Kolzenberg wird zum 1. April 2024 neuer Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Der 49-jährige gebürtige Mannheimer, der derzeit als Bereichsleiter Wohn- und Gewerbebau sowie als Prokurist bei der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH in Ludwigsburg tätig ist, tritt damit die Nachfolge des scheidenden SWG-Geschäftsführers Jürgen Schipek an. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Kolzenberg, verheiratet und Vater dreier Kinder, sei bereits seit über 25 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig. Zunächst absolvierte er in den 1990er Jahren eine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bei der Volkswohnung GmbH, dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Karlsruhe, wo er bis 2013 in verschiedenen Positionen tätig war.

Kommunale Wohnungswirtschaft „in die Wiege gelegt“

Parallel absolvierte von Kolzenberg in dieser Zeit eine berufsbegleitende Fortbildung zum Immobilienfachwirt (IHK) bei der Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Baden-Württemberg in Nürtingen. Bevor er 2018 seine Karriere als stellvertretender Leiter der Standortentwicklung bei der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH in Ludwigburg begann, machte er noch Station bei der GWG Gruppe in Stuttgart sowie der Epple GmbH in Heidelberg.

„Die kommunale Wohnungswirtschaft ist mir ja quasi in die berufliche Wiege gelegt. Deshalb freue ich mich außerordentlich auf die Aufgabe und bin motiviert, mich für den sozialen Wohnungsbau zu engagieren“, sagt Alrik von Kolzenberg.

SWG nachhaltig weiterentwickeln

Erster Bürgermeister Fabian Müller, zugleich Vorsitzender des SWG-Beirats, äußert sich zum anstehenden Wechsel an der Spitze der SWG wie folgt: „Die Freude darüber, dass wir einen neuen Geschäftsführer für unsere Städtische Wohnungsbaugesellschaft gefunden haben, welcher die Attribute Verlässlichkeit, Kompetenz und Gewissenhaftigkeit in seiner Person vereint, ist außerordentlich.“ Mit von Kolzenberg als profundem Kenner der Wohnungswirtschaft werde sich die SWG strategisch, konzeptionell sowie projektorientiert solide nachhaltig weiterentwickeln.

Von Januar bis März wird die SWG interimistisch durch den kaufmännischen Prokuristen Dieter Hoffmann geführt.