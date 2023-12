Davon träumt wohl jedes Kind: Freie Auswahl im Spielzeugladen. Genau das bietet die Toys-Company im Trautenmühleweg 23 in Friedrichshafen, eine soziale Initiative der Dekra Akademie GmbH, unterstützt vom Jobcenter des Landratsamts Bodenseekreis. Sich etwas Passendes und Schönes aussuchen dürfen sich Familien, die Sozialleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Das Angebot bei der Toys-Company lässt nicht nur Kinder strahlen, sondern bringt auch Elternaugen zum Leuchten. Denn die Spielsachen und Kinderbekleidung kosten dort nichts, teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit.

Beim vorweihnachtlichen Schnuppertag am Freitag, 8. Dezember, von 9 bis 14 Uhr gibt es für alle Besucher sogar noch ein kleines Holzspielzeug als Geschenk dazu (solange der Vorrat reicht). Company-Chefin Karen Roth-Hanke führt außerdem durch die Räume dieses besonderen Spielzeugladens und erklärt, was alles hinter diesem Projekt steckt.

8.000 Artikel in den Regalen

„Die Toys-Company nimmt gut erhaltenes und sauberes Spielzeug sowie Kinderbekleidung an. In einem Jobcenter-Projekt sichten und sortieren Menschen, die derzeit nach Arbeit suchen, die Sachen und nehmen nötigenfalls kleinere Reparaturen vor“, wird Karen Roth-Hanke in der Mitteilung zitiert.

Bis zu 15 Menschen arbeiten bei der Company mit und machen dieses Angebot möglich. „Deshalb können wir in unserem Spielzeugladen über 8.000 Artikel anbieten“, berichtet Karen Roth-Hanke stolz.

Spielzeug und Kleidung

So warten in den bunt gefüllten Regalen zum Beispiel Lego-Sets, Plüschtiere, Puppen, Spielzeugautos, Kinderbücher, Spiele und vieles mehr darauf, Spaß und Lachen in möglichst viele Kinderzimmer im Bodenseekreis zu bringen. Außerdem gibt es Hosen, Jacken, T-Shirts, Schuhe und andere Kinderkleidung, alles frisch gewaschen.

Amtlicher Nachweis nötig

Wer sich bei der Toys-Company etwas aussuchen möchte, muss einen amtlichen Nachweis vorzeigen, zum Beispiel einen aktuellen Leistungsbescheid über Bürgergeld, Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit die Sachen fair verteilt werden, gibt es bei vielen Produkten einen Punktepreis. Das Punktebudget bekommt man vom Ladenpersonal, es kostet die Kunden aber nichts.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Toys-Company im Trautenmühleweg 23 in Friedrichshafen ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 15 Uhr und freitags bis 12 Uhr geöffnet. Unter der Telefonnummer 07541/9 54 33 96 können Fragen gestellt und Termine für die Anlieferung von Waren vereinbart werden.