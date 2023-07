Der Seehas mag es sportlich — mit vielen Bildern

Der Seehasenmontag startet immer sportlich. Mit dem Duathlon (Fotos: Lydia Schäfer), bei der eine 100 Meter Strecke geschwommen und direkt im Anschluss 1000 Meter gelaufen werden, sind gut 50 Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 2020/2011 und 2008/2009 an den Start gegangen. Weitere 57 Schüler haben am Tretbootrennen teilgenommen, die in Zweier– beziehungsweise Dreierteams um die Wette die Bojen auf dem See vor dem Graf–Zeppelin–Haus umrundet haben.

Erstmalig hat Tanja Betz, Schulleiterin der Merian–Schule mit ihrem Lehrerteam durch das Programm geführt und den Wettbewerb organisiert. Und wie immer waren auch die Lizzy Girls der St. Elisabeth Schule und der Seehas mit von der Partie, um die Wettstreiter anzufeuern.