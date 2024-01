Sinkende Mitgliederzahlen und fehlende Wanderführer: Das sind die Gründe, warum sich der Schwäbische Albverein Friedrichshafen Ende 2023 aufgelöst hat.

„Wandern ist zwar beliebt, aber nicht im Verein“. So lautet das nüchterne Resümee von Klaus Förster, der seit 2017 der Ortsgruppe Friedrichshafen vorstand. „Die Mitgliederzahlen sanken im letzten Jahr von 120 auf 88 und junge Mitglieder haben wir keine bekommen“, sagt Förster im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Ortsgruppe Friedrichshafen wurde 1892, vier Jahre nach dem Hauptverein, gegründet und feierte 2017 ihr 125-jähriges Bestehen. Den Höchststand in der Vereinsgeschichte erreichte der Schwäbische Albverein in Friedrichshafen Anfang der 1980er-Jahre, als er knapp 400 Mitgliedern zählte.

Kameradschaft bleibt trotz Auflösung bestehen

Das Durchschnittsalter lag zuletzt bei 77 Jahren. Viele Mitglieder hätten alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr gut laufen können, berichtet Karl Förster. Aus demselben Grund hörten auch die Wanderführer nach und nach auf. So entschieden die verbliebenen Mitglieder im Frühjahr 2023, den Verein aufzulösen.

„Insgesamt war es eine schöne Zeit“, blickt Klaus Förster zurück. Allein in seiner Amtszeit bot die Ortsgruppe mehrtägige Wanderungen in der Sächsischen und der Fränkischen Schweiz, am Gardasee und in der Region Cinque Terre an.

Nicht zu vergessen die Mittwochswanderungen in Kooperation mit der Tourist-Info, die von Mai bis Oktober alle zwei Wochen stattfanden. Auch eine Nordic-Walking-Gruppe unter Leitung von Ingrid Förster gehörte zum Verein. In Hochzeiten lud der Verein fast jedes Wochenende zu Halbtages- oder Ganztageswanderungen ein.

Nach 131 Jahren ist der Verein jetzt aufgelöst worden, die Kameradschaft bleibt dennoch bestehen. Jeden ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr treffen sich die ehemaligen Vereinsmitglieder im VfB-Restaurant zum Stammtisch. „Beim ersten Termin waren 13 Leute da“, freut sich Klaus Förster, dass das Angebot so gut angenommen wird.