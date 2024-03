„Der Raum“ will über intersektionalen Feminismus aufklären

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Freitag, 8. März, möchte sich der Verein „Der Raum“ mit einer Veranstaltungsreihe im März dem Thema intersektionalen Feminismus widmen. Hierfür werden Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, politische und administrative Akteurinnen eingeladen, um mit ein vielfältiges Programm für Bewohnerinnen und Bewohner am Bodensee zu schaffen.

Ziel ist es die Geschichte des Feminismus und die Forderungen und Kämpfe von „Flinta“ (Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans und Agender) Personen heutzutage durch Panel Talks, Workshops, Musik und andere künstlerische Positionen zu beleuchten.

Los geht es am Freitag, 8. März, um 16.30 Uhr mit einer Demonstration in Ravensburg zum Internationalen Frauentag. Ab 20 Uhr ist dann „Flinta-only Party“ im DerRaum, Buchhornplatz 6 in Friedrichshafen. LineUp: Resilicious, DJil, LGnius

Am Samstag, 9. März, gibt es um 19.30 Uhr eine Lesung Feministischer Propaganda Briefe mit Jette Moderegger und Roula. Der Sonntag, 10. März, ist geprägt von einer feministische Zines Werkstatt, um 13 Uhr ist Küche für alle, um 14 Uhr Workshop über Vulvas mit Frieda und um 15 Uhr werden Zine gestaltet.

Freitag, 15. März, ist dann Kunstfreitag mit einer Ausstellung von Chiara Ciccarello ab 19 Uhr und von 21.30 bis 23 Uhr DJ Nini. Am Freitag, 22. März, gibt es einen Panel-Talk über Sichtbarkeit und Teilhabe von Frauen am Bodensee. Am Samstag, 23. März, findet ein Konzert mit Sophie Hallberg statt.