Wenn sich Einheimische und Urlaubsgäste an heißen Tagen im Frei– und Seebad in Fischbach tummeln, scheint die Luft förmlich zu vibrieren. An diesen Tagen läuft Badleiterin Christine Kirchner zur Höchstform auf. „Ich liebe das. Dafür machen wir doch unseren Job.“

Weil es aber nicht genügend Personal gibt, haben die Häfler Bäder in diesem Jahr erstmals die Öffnungszeiten reduziert. Redakteurin Sandra Philipp möchte herausfinden, wie es ist, dort zu arbeiten, wo andere die Sommerhitze genießen, und legt einen Praktikumstag im Frei– und Seebad Fischbach ein.

Badegästen unbeschwerte Zeit schenken

Ein Bad zu betreiben, in dem gleichzeitig bis zu 4.000 Gäste Platz finden, ist eine Teamleistung. Das weiß „die Chefin“, wie Christine Kirchner von einem Großteil ihrer 23 Angestellten respektvoll genannt wird. Seit 34 Jahren ist sie Schwimmmeisterin, oder wie man heute sagt: Fachangestellte für Bäderbetriebe. Seit 24 Jahren leitet sie das Frei– und Seebad Fischbach und ist seit vielen Jahren zuständig für das Personal aller vier Bäder der Stadt Friedrichshafen.

Eins vorweg: Wer glaubt, die Angestellten im Freibad verbringen den ganzen Tag lässig am Becken oder starren auf den See, ist schief gewickelt. Die Männer und Frauen, die als Kassierer, Techniker, Reinigungskraft, Rettungsschwimmer und Fachangestellter für Bäderbetriebe dafür sorgen, dass andere einen unbeschwerten Badetag genießen können, leisten ganze Arbeit. Das merke ich schnell, als ich am Dienstag um 6.30 Uhr meine Schicht beginne.

„Robbi“ kümmert sich ums Grobe

Im sanften Licht der aufgehenden Sonne liegt das Bad vor uns. Die Morgenstimmung hat etwas Beruhigendes. Doch ehe um 7 Uhr die Frühschwimmer das Bad entern, gibt es einiges zu tun. Christine Kirchner wirft einen ersten prüfenden Blick auf den Computer. Er zeigt ihr die Wasserwerte im Becken an. Zwei Anzeigen leuchten noch rot. „Eigentlich sollten alle Balken im grünen Bereich sein. Aber das haben wir gleich.“ Die Chefin ist nicht aus der Ruhe zu bringen, und weil Filter– und Chlorgasanlage zuverlässig laufen, haben sich die Werte in kürzester Zeit eingependelt.

Badleiterin Christine Kirchner wirft einen kritischen Blick auf die Wasserwerte. Erst wenn alle Balken grün sind, ist die „Chefin“ mit der Qualität des Badewassers zufrieden. (Foto: Sandra Philipp )

Kollege Markus Rehm schreitet derweil die Becken ab, in denen zwei Sauger über Nacht ganze Arbeit geleistet haben. Sie befreien die Außenbecken von Sand und Schmutz, der sich vom vorherigen Badetag am Boden abgelagert hat. „Ein Sauger ist jede Nacht im Thermalbecken unterwegs, der andere abwechselnd im Schwimmer– oder im Nichtschwimmerbecken“, erklärt er. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe justiert mit einer kleinen Fernbedingung nach und steuert den Sauger von Hand am Rand unter der Rutsche entlang.

Freibad statt Fertigung

Als kein Sandkorn mehr zu erspähen ist, darf der Sauger ins Planschbecken umziehen. Am liebsten würde ich die Fernbedienung übernehmen, doch da bekomme ich meinen ersten Auftrag: Ich darf an die Kasse. Geduldig erklärt mir Anna Damson den Ablauf.

Die 18–jährige Schülerin jobbt bereits das zweite Jahr während ihrer Sommerferien im Freibad. „Viele meiner Freunde arbeiten bei ZF“, berichtet die junge Frau. „Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, in einer sterilen Werkshalle zu stehen, da ich den Kontakt mit den Badbesuchern wirklich mag.“

Einen kurzen Moment schau ich Anna noch über die Schulter und dann darf ich selbst ran. Mein Herz klopft, als ich meinem ersten Kunden den Eintrittspreis abknöpfe und das Wechselgeld herauszähle. Ich will nichts falsch machen. Nicht dass zum Schichtwechsel die Kasse meiner netten Kollegin nicht stimmt.

Putzen statt posen

Locker plaudert Anna mit den Besuchern, räumt die vom Vortag liegengebliebenen Fundstücke in den Schrank und zeigt mir, wo ich Hand anlegen kann, solange an der Kasse nichts zu tun ist. Bewaffnet mit Staubsauger und Glasreiniger, bringe ich den Empfangsbereich auf Vordermann. Motiviert poliere ich die Scheiben auf Hochglanz und kann es kaum erwarten, mich gegen später lässig am Beckenrand zu positionieren.

Es gehört eine gute Teamleistung dazu, dass die Gäste im Freibad Fischbach unbeschwert planschen können. (Foto: Felix Kästle )

Doch weit gefehlt: Für die nächste Stunde schwinge ich erneut den Putzlappen. Ich begleite Angela Sarricchio, die laut Dienstplan die Mittelschicht übernimmt. „Eigentlich bin ich die zweite Kassenkraft, erzählt Angela. „Doch solange noch nicht so viel los ist, fällt die tägliche Reinigungsrunde in meinen Aufgabenbereich.“ Wir checken Außen– und Innenumkleiden, Toiletten, Waschbecken, Spiegel, füllen Klopapier und Seifenspender auf und sammeln Müll ein.

Saisonjob passt perfekt

Angela ist Wiederholungstäterin als Saisonkraft und bereits den sechsten Sommer im Einsatz. Auf die Frage, ob es sie belastet nur über die Sommermonate angestellt zu sein, schüttelt sie den Kopf. „Im Winter lebe ich in Schweden auf einem Selbstversorger–Hof“, erzählt sie mit glänzenden Augen. „Für mich eine perfekte Mischung.“ Die Stadt Friedrichshafen findet zu wenig Menschen wie Angela, die bereit sind für einen begrenzten Zeitraum zu arbeiten. „Deshalb mussten wir die Öffnungszeiten reduzieren“, erklärt mir Christine Kirchner später.

Von insgesamt 23 Mitarbeitenden im Frei und Seebad Fischbach sind nur fünf fest angestellt. „Die Arbeit wird über den Winter ja weniger, wenn drei von vier Bädern geschlossen sind“, erklärt Badleiterin Kirchner. Auch Rettungsschwimmer Eros de Angelis ist einer von 18 Saisonkräften. „Ich habe vor Kurzem mein Studium abgeschlossen und will im Herbst ein weiteres aufnehmen“, erzählt er und lehnt sich lässig zurück.

Mein persönlicher Baywatch–Moment

Für den Sommerjob hat Eros eigens die Ausbildung zum Rettungsschwimmer abgelegt. Als ich mich zu ihm an den Strand setze, ist er endlich da, mein persönlicher Baywatch–Moment: Gemeinsam checken wir mit dem Fernglas die Lage. Glücklicherweise muss die Badeaufsicht nur zwei– bis dreimal pro Saison ernsthaft eingreifen, erkklärt Kirchner: „Um kleine Verletzungen und Stiche kümmern wir uns hingegen jeden Tag.“

Lockerer Job könnte man meinen. „Allerdings ist man am Abend ganz schön kaputt“, erklärt Auszubildende Leonie Rick. „Man benötigt den ganzen Tag über ja immer maximale Aufmerksamkeit.“ Muss einer der Aufsichtskräfte beispielsweise auf die Toilette, hat er sich zuerst bei den Kollegen abzumelden, um abgelöst zu werden.

Ab ins Herzstück des Bads

Leonie ist im zweiten Lehrjahr und aus Ulm an den Bodensee gekommen, um Fachangestellte für Bäderbetriebe zu werden. „Mich hat überzeugt, dass es in Friedrichshafen vier Bäder gibt, in denen unterschiedliche Aufgaben warten.“ Während die Auszubildende in den vergangenen Wochen hauptsächlich im Sportbad ihren Dienst versehen hat, sammelte sie im letzten Sommer Erfahrungen im Wellenbad in Ailingen. „Vor allem im Wellenbetrieb musst du gut hinschauen“, verrät sie.

Markus Rehm nimmt Redakteurin Sandra Philipp mit in die Katakomben des Bads. Dort darf sie mit einer Drahtbürste die Filter schrubben. (Foto: Sandra Philipp )

Zum Abschluss wartet mein Einsatz im Herzstück des Freibads: im Technikraum. Bei konstanten 33 Grad Lufttemperatur und dem lauten Geräusch der Pumpen checken Markus Rehm und ich gemeinsam die Anlage, und ich helfe ihm, die Filter zu reinigen. Mit einer Drahtbürste schrubben wir die Haare ab, die sich einem Filzteppich gleich auf das Lochblech des Edelstahlfilters gelegt haben. Hier tritt zutage, was die immer durstige Überlaufrinne den Tag über so alles eingesaugt hat: Haargummis, künstliche Fingernägel, Pflaster, Kaugummis und vieles mehr.

Präsenz, Wachsamkeit und ein gutes Gespühr

Hin und wieder verirren sich auch Schwimmbrillen oder ein Ball über das Rohrsystem in die Katakomben des sieben Jahre alten Bades. Geübt prüft Markus Rehm, der im vorherigen Arbeitsleben als Elektroniker gearbeitet hat, die Anlage. „Ich bin zu 50 Prozent als Techniker angestellt“, verrät er und schwärmt ob dieser Kombination: „Das ist wirklich ein abwechslungsreicher Job.“

Am Ende meines Arbeitstags kann ich ihm nur zustimmen: Die Arbeit im Freibad ist interessant, anspruchsvoll und bietet viel Abwechslung. Und tatsächlich gehört um einiges mehr dazu, als nur am Beckenrand zu stehen, nämlich Präsenz, Wachsamkeit, Erfahrung und ein gutes Gespür für die Badegäste.