Bunte Farben, kleine Schirmchen, Obst und viel Sahne: Häufig sind genau das die Dinge, die mit Cocktails verbunden werden. Doch was macht eigentlich den perfekten Cocktail aus? Barkeeper aus Friedrichshafen, Lindau und Tettnang geben Tipps, teilen ihre Lieblingsdrinks — und Rezepte zum Nachmachen. Die Mengenangaben machen richtige Barkeeper in Zentiliter (cl). Kleiner Tipp zum Umrechnen: 2 cl sind 20 Milliliter.

Sam Dilnot liebt Gin. Seit 2020 betreibt die gebürtige Häflerin und zweifache Karate–Weltmeisterin die Minibar FN in Friedrichshafen. Zum Thema Cocktails hat sie eine klare Meinung: „Hier im Süden sind solche Getränke sehr süß und sie enthalten viel Sahne und Obst. Das ist aber kein richtiger Cocktail.“

Ihr Verständnis von Cocktails orientiert sich am englischen Vorbild. Sie selbst hat viele Jahre in London gelebt. Dort seien die Cocktails nicht groß, grün und mit Schirmchen, sondern „klein und edel und das Aroma kitzelt in der Nase.“ So auch Sams Lieblingscocktail.

„Negroni Sbagliato“ / der Italienische

„Mit dem macht man keinen Quatsch. Seine Zutaten sind perfekt ausbalanciert“, erklärt Sam. Genau deshalb sei er mild, erfrischend und angenehm im Geschmack, verrät die Barkeeperin. Dann geht’s an die Zubereitung. Sam stellt zwei Gläser nebeneinander: ein kleines Cocktailglas und ein großes Mixglas.

Ersteres füllt sie bis oben hin mit Eiswürfeln. „Damit es schön kühl wird“, erklärt sie. In den Mixbehälter gibt sie Campari (2cl), süßen Wermut (2cl) und den hauseigenen Britanix–Blutorange–Gin (2cl). Um das Gemisch abzukühlen, kommen ein paar Eiswürfel hinterher.

Damit die Eiswürfel anschmelzen und Kälte abgeben, legt Sam ihre Hand um das Mixglas. „Und der Geheimtipp: zehnmal rechts und zehnmal linksherum rühren“, sagt sie zwinkernd.

Nun schüttet sie das Getränk in das Cocktailglas. Das verwässerte Eis fängt sie mit einem Sieb auf. Zum Schluss gibt Sam einen guten Schuss Prosecco hinzu. Der echte Geheimtipp folgt aber erst jetzt: Sam flambiert ein Stück Orangenschale.

Für das perfekte Aroma: Sam Dilnot von der Minibar Friedrichshafen setzt auf das gewisse Etwas - und flambierte Orangenschalen. (Foto: Stefanie Czuday )

Die sorgt für das richtige Aroma. „Solche Kniffe der Barkeeper machen einen richtigen Cocktail aus“, findet sie. Dass die ehemalige Leistungssportlerin den Karate–Kampf–Platz gegen den Platz hinter der Bar eingetauscht hat, bereut sie nicht. „Ich bin immer da, wo andere Spaß haben“, sagt sie.

Nicht zu unterschätzen sei der Austausch mit den Gästen, die manchmal einfach nur kämen, um in Ruhe ihr Bier zu trinken und mit Sam zu sprechen. „Ich sag immer ’Beer is cheaper than therapy’“, — Bier ist billiger als eine Therapie — meint sie und lacht.

Sams Rezept „Negroni Sbagliato“ / der Italienische 2 cl Campari

2 cl süßen Wermut

2 cl Britanix-Blutorangegin

50 ml Prosecco

1 Stück Orangenschale

„Aperol Sour“ / der Saure

Auch in der Buchhorner Bar im Hotel Buchhorn gibt es Cocktails. Hier steht Restaurantfachmann Chris Lehrl hinter der Bar. Sein bevorzugter Cocktail ist der „Aperol Sour“. Warum? „Weil ich Aperol überhaupt nicht mag, Aperol Sour aber richtig geil finde“, sagt er lachend.

Der Aperol sei gefragter denn je. Das Rezept? „Eiswürfel, 6 cl Aperol, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup und etwa 3 cl Orangensaft“, zählt Chris auf — und kippt die Zutaten in einen Cocktail–Shaker. Kräftig geschüttelt, dann gießt er die fertige Mischung in ein kleines Cocktailglas. Als Deko kommen zwei dünne Orangenschalen hinzu.

Für Barkeeper Chris Lehrl von der Buchhorner Bar in Friedrichshafen steht fest: Aperol Sour ist der Sommercocktail des Jahres. (Foto: Stefanie Czuday )

Für den Barkeeper ist Cocktails zu mischen eine Kunst. „Genau zu wissen, was wo reinkommt, ist das Spannende. Man mischt nicht einfach irgendwelches Zeugs zusammen“, sagt er. Haufenweise Alkohol müsse auch nicht drin sein.

Chris liebt seinen Job. Jeden Tag darf er andere Menschen kennenlernen. „Es ist immer das Gleiche und trotzdem immer anders“, meint er und lächelt. Übrigens: Der Buchhorner Pavillon am See hat einen neuen Speiseplan. Hier gibt’s jetzt amerikanische und mexikanische Gerichte.

Chris' Rezept „Aperol Sour“ / der Saure 6 cl Aperol

3 cl Zitronensaft

2 cl Zuckersirup

3 cl Orangensaft

2 Orangenscheiben

Mandarinen–Margarita / der Fruchtige

Hoch über den Häfler Dächern wartet Matteo Cannone seinen Gästen auf. Er ist stellvertretender Chef der Skybar des Lukullums. Seine Sommerdrink–Empfehlung ist der Mandarinen–Margarita. Der kam durch einen Zufall zustande. „Wir hatten im März eine Veranstaltung, zu der wir Madarinen–Sorbee serviert haben“, erzählt Matteo.

Die Reste wurden in die Tiefkühltruhe gestellt. Durch ein Versehen sei die Kühlfunktion der Truhe unterbrochen worden. „Als wir das entdeckt haben, war das Sorbee schon recht flüssig“, erinnert sich Matteo lachend. Die Idee: Warum nicht ein Getränk daraus machen? So entstand der Margarita mit Mandarinen–Geschmack. „Viele Gäste, denen denen diese Cocktailsorte vorher nicht geschmeckt hat, haben den Mandarinen–Geschmack gelobt“, sagt der stellvertretende Barchef.

Das Besondere an diesem Getränk sei die Kombination zwischen Säure, Süße und Salz. Die Mandarine mildert den starken Alkoholgeschmack des Margaritas ab. Matteo verrät sein Lieblingsrezept: 4 cl Silber Tequila, 2 cl Limettensaft, 2cl Triple Sec Orangenlikör und 2cl Mandarinensirup. „Und zum Schluss kommt der Salzrand als Hauptdarsteller“, sagt er.

Die Liebe macht den Unterschied: Für Matteo Cannone von der Skybar in Friedrichshafen gibt es keinen schöneren Job - und keinen besseren Cocktail als der Mandarinen-Margarita. (Foto: Stefanie Czuday )

Übrigens: Margarita kommt aus dem Spanischen und heißt Gänseblümchen. „Er stammt aus den 1930er Jahren. Das erste Rezept stand im Cafe Royal Cocktail Book“, erzählt Matteo. Was der perfekte Cocktail für ihn benötigt? Leidenschaft und Liebe. „Wenn ich etwas mit Liebe zubereite, schmeckt man das auch im Cocktail“, ist sich der Barkeeper sicher.

Aufregend sei auch, dass er Chemiker spielen und neue Cocktail–Variationen ausprobieren könne. Der persönliche Kontakt zu den Menschen und die Gespräche seien es aber, die seinen Beruf so besonders machen.

Matteos Rezept Mandarinen-Margarita / der Fruchtige 4 cl Silber Tequila

2 cl Limettensaft

2cl Triple Sec Orangenlikör

2cl Mandarinensirup

Salzrand

Orangenscheiben

Minzblätter

Watermelon Squeeze und Mari–Limo / die Alkoholfreien

Zum Schluss verrät Matteo das Rezept für einen selbstgemachten Eistee — ganz ohne Alkohol: „Man lässt einen Beutel Schwarztee fünf Minuten ziehen. Dann kommen 2 cl Zitronensaft und 4 cl Wassermelonensirup dazu. Ein paar Eiswürfel — schon ist der selbstgemachte Eistee fertig.“

Wer es schnell und einfach möchte, für den ist der Mari–Limo genau richtig. Dafür werden lediglich 3 cl Aprikosensirup und 3 cl Zitronen– oder Limettensaft benötigt. „Das Ganze füllt man je zur Hälfte mit Limo und Soda auf — das war’s“, sagt Matteo.

Mondino Lido / der Erfrischende

Auf der Hinteren Insel in Lindau steht Lorena Lacatus hinter der Bar. Die junge Frau arbeitet bei „Schützinger am See“, ist Barkeeperin und Betriebsleiterin. Der Standort: unter freiem Himmel, direkt am See. „Die Menschen, die zu uns kommen, sind fast immer gut drauf“, erzählt Lorena. Deshalb mache ihr die Arbeit am Schützingerweg großen Spaß. Das Leben als Kellnerin in einem Restaurant sei damit nicht vergleichbar.

Am Schützinger ist Selbstbedienung, trotzdem nimmt sich Lorena Zeit, um mit den Leuten zu plaudern. „Wir haben auch schon Liebeskummer erlebt“, erinnert sie sich. Mit Matteo von der Skybar stimmt sie überein, dass ein Cocktail vor allem eins benötigt: Liebe. Und natürlich Zeit. „Ich könnte einen Cocktail nie auf die Schnelle zubereiten. Es sind die vielen kleinen Handgriffe, die so ein Getränk perfekt machen“, sagt sie. Deshalb werden die Cocktails manchmal von der Karte gestrichen, wenn der Ansturm zu groß ist.

Der absolute Renner: Im „Schützinger am See“ setzen Lorena Lacatus und ihre Gäste auf den erfrischenden Mondino Lido. (Foto: privat/ Schützinger am See )

Lorenas Lieblingssommerdrink? Der Alpenkräuteraperitif Mondino Lido. Warum? „Weil ich Ginger-Ale liebe, er nicht zu süß, dafür aber sehr erfrischend und dazu noch regional ist“, sagt sie. Die Barkeeperin verrät, wie er funktioniert: 5 cl Mondino, 200 ml Ginger-Ale, eine Orangenscheibe, eine Gurkenscheibe, frische Minze und Eiswürfel.

Der Sommerdrink ist nicht nur was für den Geschmack, sondern auch fürs Auge. „Er wird so eingeschenkt, dass man einen Übergang bekommt“, erklärt Lorena. Erst Mondino, dann Eiswürfel, dann wird der Ginger-Ale nur über die Eiswürfel gegeben, damit er sich nicht direkt mit dem Alkohol verbindet. „Und schon haben wir den Übergang von Rot zu Braun“, sagt Lorena und lächelt. Kleiner Tipp: Für die alkoholfreie Variante, einfach den Mondino gegen einen Mondino Senza austauschen.

Lorenas Rezept Mondino Lido / der Erfrischende 5 cl Mondino

200 ml Ginger-Ale

1 Orangenscheibe

1 Gurkenscheibe

frische Minze

Erdbeer Colada / der Süße

Bei Feriz Shema in der Tettnanger Kohlewerk-Lounge gibt’s nicht nur Shishas, sondern auch süße Sommerdrinks. „Ich bin bekannt dafür, dass ich meine eigenen Cocktails serviere“, sagt der Gastronom. Das mache sein Angebot besonders authentisch.

Was für ihn einen richtig guten Cocktail ausmacht? „Er muss frisch zubereitet werden. Und man muss meine eigene Note herausschmecken können“, sagt Feriz. Er bereitet seine Cocktails nicht ausschließlich nach Rezept zu, sondern probiert gerne neue Zutatenkombinationen aus.

Eine dieser Eigenkreationen ist der Erdbeer Colada. „Dieser Cocktail ist erfrischend und lecker und erinnert sehr an Erdbeereis“, verrät Feriz. Was reinkommt? 6 cl Bacardi oder Wodka, ganz nach Belieben, der Saft einer frisch gepressten Limette, jeweils 4 cl Erdbeer- und Kokossirup.

Bei Feriz Shema in der Kohlewerk-Lounge kommen die Gäste in süße Cocktailgenüsse. (Foto: privat/ Feriz Shema )

„Das Ganze kommt zusammen mit den Eiswürfeln in einen Shaker – und dann wird kräftig geschüttelt“, erklärt er. Dadurch werde die Mischung etwas dickflüssiger. Diese wird zurück ins Cocktailglas geschüttet. Dann kommt so viel Ananassaft hinzu, bis das Glas dreiviertel voll ist.

Zum Schluss gibt Feriz nochmal etwas Ananassaft in den Shaker. „Durch das Schütteln wird der Ananassaft schaumig. Der kommt noch obendrauf“, sagt er. Weil die Garnitur und das Aussehen des Cocktails ebenso wichtig seien, wie der Geschmack an sich, krönt Feriz den Ananasschaum abschließend mit einer Erdbeere.