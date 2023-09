Der Nichtaufstieg ist komplett abgehakt

Als es in der abgelaufenen Hallenrunde 2022/2023 auf den Saisonendspurt zuging, mischte die Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksliga im oberen Tabellendrittel mit. Doch damit nicht genug: Unter dem Strich fehlte den Häflerinnen nur ein einziger Treffer, um aufgrund des Verzichts einiger Kontrahenten sogar in die Landesliga Württemberg aufzusteigen. Das ist nun aber Schnee von gestern und die Enttäuschung darüber ist längst verflogen, wie die HSG nun beim Auftakt der neuen Bezirksligasaison 2023/2024 bewies. Trotz des Fehlens einiger Stammkräfte sicherte sich die HSG mit einem 29:21 (19:14)-Sieg gegen den HC Lustenau beide Zähler.

Aufgrund einer großen Urlaubswelle sah der Häfler Kader im ersten Pflichtspiel in der heimischen Bodenseesporthalle etwas anders aus, was der Leistung des Teams insgesamt allerdings keinen Abbruch tat. Nach ausgeglichener Anfangsphase, in der die HSG sogar in Rückstand geriet (2:4, 5.), kamen Torfrau Sylvia Weber-Amann und ihre Mitspielerinnen immer besser in Fahrt. Die Abwehrarbeit funktionierte und die Gastgeber setzten Nadelstiche im Tempo- oder Konterspiel. Und die Mannschaft von Trainer Alexander Stehle erzielte auch fleißig Tore ‐ nach 19 Minuten lag die HSG mit 14:8 vorne. Angeführt von Rückkehrerin Lea Scharr und Spielmacherin Annika Nothelfer sorgte Friedrichshafen-Fischbach für einen 19:14-Vorsprung zur Pause.

Junge Spielerinnen zeigen ihre Qualität

Und auch in Durchgang zwei leisteten sich die Häfler Handballerinnen weniger technische Fehler als die Gäste aus Vorarlberg und wussten mit einer ordentlichen Chancenverwertung zu gefallen. „Uns haben zwar wichtige Stützen im Rückraum gefehlt, aber unsere jungen Spielerinnen bringen einfach eine gewisse Qualität mit“, sagte HSG-Coach Stehle nach Abpfiff, als sich seine Mädels für einen relativ ungefährdeten 29:21-Erfolg von den Fans in der Häfler Bodenseesporthalle feiern lassen durften. „Unser übergeordnetes Ziel wird sein, die jungen Spielerinnen noch besser in den Kader der Frauenmannschaft zu integrieren und ihnen zusätzliche Verantwortung zu übertragen. Ich erhoffe mir, dass wir eine Platzierung zwischen dem vierten und sechsten Rang anpeilen können“, blickte Stehle voraus. Neben Spielerinnen aus der A-Jugend wie beispielsweise Torfrau Rebecca Hummel ist auch Annika Liebermeister neu im Team. Sie habe ein Doppelspielrecht und hilft bei der HSG aus, so Stehle.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann, Hummel (Tor); Feßler (8 Tore, 6 Siebenmeter/5 Tore), Nothelfer (6), Scharr (6), Kordes (4), Heim (3), Liebermeister (1), Hemberger (1), Amann, Richter, Peter, Brunner, Pechar.