Er ist neuer Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen und folgt im Amt auf Andreas Köster. Zuständig ist Andreas Hein damit für das Dezernat III, in dem Soziales und Kultur, Schulen und Kitas grob zusammengefasst zu den Aufgaben des 37-Jährigen gehören.

Er ist ledig und hat keine Kinder, ist 1986 in Ravensburg geboren und hat von 2005 bis 2011 Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Neuere und Neueste Geschichte sowie Lehramt für Gymnasien an den Universitäten München und Konstanz studiert. Seinen Abschluss hat er als Magister Artium (M.A.) gemacht.

Studium und Beruf

Nach dem Studium ging Andreas Hein als Schulentwicklungsplaner ins Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt Stuttgart. Ab 2014 hat er als Leiter des Amts für Schulen, Kultur und Sport der Stadt Winnenden und ab 2019 als Leiter des Schulverwaltungsamtes der Landeshauptstadt Stuttgart gearbeitet. Seine Wahl zum Bürgermeister und Dezernent der Stadt Friedrichshafen fand Anfang Mai dieses Jahres statt.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Andreas Hein mit Musik und das auch aktiv, „wenn Zeit dazu bleibt“, sagt er. Ferner sind Fasnet, Reisen, Skifahren und Schwimmen im Bodensee seine Hobbys. „Ich bin einfaches Mitglied der CDU und habe bisher kein Parteiamt oder Mandat für die CDU wahrgenommen“, so Andreas Hein zu seiner Parteizugehörigkeit.

Ein erster Eindruck

Und einen ersten Eindruck von Friedrichshafen hat er ebenfalls bereits. „Mein Empfang in Friedrichshafen war und ist sehr offen und herzlich, darüber freue ich mich natürlich. Schon die vergangenen Wochen und Monate vor meinem offiziellen Amtsantritt habe ich genutzt für erste Besuche und Gespräche in der Stadtverwaltung, vor allem auch, um mich mit den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Dezernat abzustimmen.“

Er nehme hier ein sehr engagiertes, motiviertes und kompetentes Team wahr, das ihm den Einstieg leicht macht und ihn aktiv und vorausschauend unterstütze.

„Ich freue mich schon darauf, die Belegschaft insgesamt kennenzulernen und gemeinsam an den Themen und Aufgaben zu arbeiten, die sich uns stellen. Und die sind so vielfältig wie Friedrichshafen selbst: Ich bin beeindruckt von der reichhaltigen Kultur, der Vielfalt im Sport und Ehrenamt sowie den umfangreichen gesellschaftlichen und sozialen Angeboten, die diese Stadt bietet“, sagt Andreas Hein, dessen Amtszeit am Montag mit der Vereidigung im Gemeinderat begann.