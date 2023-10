Der Name des neuen Mittelblockers ist aufgetaucht

Ein Kaderplatz beim VfB Friedrichshafen ist weiterhin unbesetzt. Durch den Abgang von Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley) besteht noch Bedarf auf der Mittelblockerposition. Wer die Lücke füllen soll, weiß der deutsche Vizemeister der Volleyball-Bundesliga seit mehreren Wochen. Nun ist der Name auch bei volleybox.net aufgetaucht: Der 25-jährige Kubaner José Israel Masso Alvarez von Sporting Lissabon aus Portugal soll sich Friedrichshafen für die Saison 2023/2024 anschließen.

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ stimmt dieses Gerücht. Am Spieler hängt es nicht, dass sich der Transfer hinzieht. Alvarez hat den Häflern seine Zusage gegeben und würde gerne in der anstehenden Spielzeit für den VfB aufschlagen. Es sind allerdings noch einige Formalitäten zu klären.

VfB Friedrichshafen hat einen Trainingsgast

Sein wahrscheinlich zukünftiges Team testete am Mittwochabend zu Hause gegen den Bundesliga-Konkurrenten TSV Haching München. Auf der Position des Kubaners spielten Marcus Böhme und Marc-Anthony Honoré, dazu bekamen Dominik Marjanovic von den Volley Youngstars sowie Trainingsgast Stefan Kovacevic (zuletzt Rapid Bukarest/Rumänien) Kurzeinsätze. Das Ergebnis war auch erfolgreich: Friedrichshafen siegte nach 0:1-Satzrückstand mit 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 25:20).

„Wir hatten eine etwas härtere Trainingswoche“, hatte VfB-Cheftrainer Mark Lebedew schon vor dem Spiel angekündigt und sah sich nach dem ersten Satz gegen den TSV Haching München bestätigt. Vor allem der polnische Außenangreifer Jan Fornal überzeugte dann aber in der Folge mit fünf der sechs Häfler Asse. „Ich habe Jan bewusst vier Sätze durchspielen lassen, damit er in den Rhythmus kommt“, sagte Lebedew später. Generell ist der 56-jährige Chefcoach zufrieden mit der Entwicklung in der Vorbereitung. „Es wird. Die Spieler haben jetzt auf und neben dem Feld viel Zeit miteinander verbracht. Und das spürt man.“

Härtetests in Chaumont

Nun hat der VfB drei Härtetests in Chaumont (Frankreich). Von Freitag bis Sonntag spielt der VfB gegen Lvi Prag, Nancy VB und den Gastgeber. Dann werden auch wieder die vermeintlichen Stammspieler Tim Peter und Michal Superlak zum Einsatz kommen, die gegen Haching München geschont wurden.