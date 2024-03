Die Bühne gehörte am Donnerstagabend den Sportlerinnen und Sportlern. In der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch sind sie bei der Sportlerehrung 2024 von der Stadt Friedrichshafen für ihre Erfolge im Jahr 2023 ausgezeichnet worden - und zwar noch mehr als im Vorjahr. Oberbürgermeister Andreas Brand und Bürgermeister Andreas Hein honorierten die besonderen Leistungen von 249 Sportlerinnen und Sportlern.

Die jüngste ist acht Jahre alt und Mitglied im Taekwondo Ailingen. Mit 64 Jahren kam die älteste Sportlerin von der Tischtennis-Abteilung der Sportfreunde Friedrichshafen.

Wir arbeiten an Lösungen, den Mangel an Sporthallen in der Innenstadt zu beheben. Andreas Brand

Bei seiner Rede anerkannte Brand das „Durchhaltevermögen“, den „Ehrgeiz“ und das „Engagement“. All das macht das Gewinnen und die Erfolge erst möglich - natürlich bestens unterstützt von den Trainern und Betreuern der Vereine sowie den Eltern. Genügend Athletinnen und Athleten haben sich auf regionaler und nationaler Ebene bewiesen.

„Viele von euch auch weit über Friedrichshafen hinaus“, hob der scheidende Oberbürgermeister hervor. Brand stellte dabei auch noch einmal heraus, dass sich die Politik auch in der Pflicht sieht, die Bedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Brand: „Hier sind wir auf dem richtigen Weg: Die Planungen für die neue Rotachhalle werden vorangebracht und der Gemeinderat hat den Weg für Gespräche mit dem Landesdenkmalamt bezüglich des Abrisses der ZF-Arena geebnet. Wir arbeiten an Lösungen, den Mangel an Sporthallen in der Innenstadt zu beheben.“

Das ist gar nicht immer so einfach, da eine enorme Masse in Friedrichshafen Sport treibt. Derzeit sind es etwa 27.000 jeden Alters in rund 58 Häfler Vereinen. Die Sportlerehrung zeigte auf: Ein hoher Stellenwert kommt der Nachwuchsförderung zu. So sind 148 der Geehrten unter 18 Jahren. Aufgrund der hohen Anzahl gab es am Donnerstagabend in Ettenkirch sogar vier Ehrungsblöcke, im Vorjahr waren es noch drei. Hier gibt es die Liste der besten Sportlerinnen und Sportler.

Höhepunkt des Abends waren erneut die sechs Sonderehrungen. Das sind die Preisträger:

Liane Lippert: Die 26-jährige Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen befand sich mal wieder unter den Geehrten. „Wir haben uns schon so oft hier gesehen“, freute sich Moderator Nico Brugger über eine weitere Begegnung mit Liane Lippert. Sie ist schon mehrfach zur Nachwuchssportlerin des Jahres und zur Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Nun ist ihr eine bisher seltene, ganz besondere Ehre zuteil geworden: Lippert ist die Fünfte, die die Ehrung „Häfler in der großen Welt des Sports“ erhalten hat. Es ist ein Titel, der die starke Weiterentwicklung ausdrückt. Lippert ist heimatverbunden, weiterhin Mitglied bei des RSV Seerose und erlernte ihr Handwerk in Friedrichshafen. Doch in den vergangenen Jahren hat sie sich zu einem echten Star in der Radsportszene aufgeschwungen. Seit 2023 fährt sie für das spanische World-Tour-Team Movistar und führt dieses 2024 nach dem Karriereende von Olympiasiegerin und Weltmeisterin Annemiek van Vleuten sogar als Kapitänin an. Längst hat sich Lippert international einen großen Namen gemacht. Ihr Ansehen noch einmal erhöht hat sie im Jahr 2023 durch den Sieg der zweiten Etappe bei der Tour de France der Frauen. „Es ist ein Meilenstein, die erste Frau zu sein, die eine Etappe bei der Tour de France gewonnen hat“, sagte Lippert. Diesmal sogar persönlich, nachdem ihr bei ihrer Vorjahresehrung zur Sportlerin des Jahres nur eine Videobotschaft möglich war.

Liane Lippert ist erneut ausgezeichnet worden. Diesmal hat die Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen die Ehrung „Häfler in der großen Welt des Sports“ erhalten. Vorgenommen haben diese Oberbürgermeister Andreas Brand (li.) und Bürgermeister Andreas Hein. (Foto: Alexander Hoth )

Sie freute sich da zu sein und kündigte an, hart für weitere Erfolge zu arbeiten. Kurz vor dem Event absolvierte Lippert noch ein Krafttraining. Aktuell geht es darum, sich nach einer Verletzung (Ermüdungsbruch im Oberschenkelhalsknochen) in Form zu bringen. „Ich starte verzögert in die Saison, in einer Woche gehe ich ins Höhentrainingslager nach Spanien. Es geht wieder voran“, so Lippert.

Carla Hanser: Lipperts Nachfolgerin bei der Ehrung zur Sportlerin des Jahres heißt Carla Hanser. Die junge Vielseitigkeitsreiterin vom Reit- und Fahrverein Ailingen ritt 2023 auf einer wahren Erfolgswelle. Zunächst durfte sie sich über die Berufung in den Bundeskader freuen. Es folgten zusammen mit ihrem Pferd Castagnola der Gewinn der baden-württembergischen Meisterschaft und der dritte Platz bei der deutschen Jugendmeisterschaft inklusive des Sonderehrenpreises für den besten und schönsten Geländeritt. Dazu sicherte sie sich bei der U21-Europameisterschaft die Bronzemedaille mit der deutschen Mannschaft - dabei hatte die Wasserburgerin die „ehrenvolle Aufgabe“, als erste deutsche Reiterin an den Start zu gehen. „Also es hat sich die letzten Jahre so entwickelt, dass wir immer besser und stärker wurden“, meinte Hanser. Sie bekam ihr erstes Pony mit zwei Jahren. Castagnola hat sie als Jungpferd gekauft und selbst ausgebildet. Am meisten Spaß macht ihr der Geländeritt. Die Freude über die Auszeichnung war ihr deutlich anzusehen, scherzhaft auf den Ungehorsam ihres Pferdes angesprochen meinte Hanser in bester Laune: „Alle guten Tiere haben einen Haken.“

Die Sportlerin des Jahres, Carla Hanser vom Reit- und Fahrverein Ailingen, strahlt in ihrem schwarzen Abendkleid über beide Backen. (Foto: Alexander Hoth )

Sebastian Baum: „Taschendiebe haben bei ihm schlechte Karten“, meinte Andrea Apfelbacher von der Stadt Friedrichshafen bei ihrer Einleitung. Die Abteilungsleiterin Sport und Vereine spielte dabei darauf an, dass Sebastian Baum beispielsweise Würgegriffe beherrscht. Weiter stellte sie seine Leidenschaft für Karate heraus und zeigte auf, dass er sich zudem sehr stark im Verein engagiert und sein Wissen an Jüngere weitergibt. Von ihm können sie auch einiges lernen, denn Baum gehört in seiner Sportart zu den Besten. Das bewies er bei der Weltmeisterschaft der World Karate Union im kanadischen Calgary, als er seiner Favoritenrolle gerecht wurde und sich mit einem 4:1 gegen Dominic Lancaster aus den USA den Titel sicherte. Der Erfolg brachte Baum nun zusätzlich die Auszeichnung zum Sportler des Jahres der Stadt Friedrichshafen ein. Er ist weiter erfolgshungrig, betonte er auf der Bühne in der Ludwig-Roos-Halle und meinte, dass er seine Motivation aus den weiteren Turnieren ziehe.

Sebastian Baum (re.), Weltmeister vom Karate Team Bodensee, heißt der Sportler des Jahres. Andrea Apfelbacher von der Stadt Friedrichshafen hört aufmerksam zu, wie Moderator Nico Brugger mit dem Karatekämpfer über seine besondere Leistung spricht. (Foto: Alexander Hoth )

Daniel Mehlmann: Ebenfalls sehr gut kämpfen kann Daniel Mehlmann. Der 18-Jährige vom BSV Friedrichshafen betreibt Taekwondo seit er sieben Jahre alt ist und hatte 2023 einige Erfolge vorzuweisen. Neben dem dritten Platz bei den Jugend-Europameisterschaften im estländischen Tallinn in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm wurde er Zweiter bei den deutschen Juniorenmeisterschaften. Auch bei den Herren hat er schon gute Ergebnisse erzielt. Die Stadt Friedrichshafen kürte ihn deshalb zum Nachwuchssportler des Jahres. „Danke, dass ich ausgewählt wurde“, freute sich der selbstbewusste Taekwondo-Kämpfer.

Daniel Mehlmann vom BSV Friedrichshafen ist stolzer Nachwuchssportler des Jahres. (Foto: Alexander Hoth )

Victoria Egger und Sophie Schneider: Der Titel der Nachwuchssportlerin des Jahres ging diesmal an zwei Seglerinnen des Württembergischen Yacht-Clubs. Victoria Egger und Sophie Schneider, beide sind 16 Jahre alt und haben eine Schwester, schlossen die Europameisterschaft der 29er als zweitbestes Damenteam ab. „Es war auf jeden Fall eine besondere Zeit in Schweden“, blickte Egger zufrieden zurück. Sie haben ihren ersten Wettkampf im Jahr 2015 bestritten und sind Teil der deutschen Jugendnationalmannschaft. Egger ist bekannt für ihren Schluckauf, Schneider besitzt den Ruf als „innere Spanierin“, da sie sehr entspannt unterwegs sei.

Auf dem Weg zur Bühne: Victoria Egger (li.) und Sophie Schneider vom Württembergischen Yacht-Club, die Nachwuchssportlerinnen des Jahres. (Foto: Alexander Hoth )

U14-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen: So wie Lippert und die Nachwuchssportler ist auch das Geheimnis um die Mannschaft des Jahres von Marina Papadimitriou, Leiterin des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport bei der Stadt Friedrichshafen, gelüftet worden. Es sind die U14-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen. Zum Team gehörten im Jahr 2023: Arthur Dick, Ben Hofmann, Darco Naric, Simon Reiser, Jerome Ruppel und Nils Wottrich. Als Trainer fungierten Maik Willer und Lena Bauer. Sie überzeugten die Fachleute mit einer ungeschlagenen Saison, die zum Titelgewinn der deutschen und der württembergischen Meisterschaft führte. „Sie halten immer zusammen“, machte Bauer deutlich und bekam die volle Zustimmung von Willer, der die gesamten Sportfreunde-Kegler von acht bis 18 Jahren als eine „große Gruppe“ bezeichnete.

Die U14-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen sind nach ihrer Saison ohne eine einzige Niederlage zur Mannschaft des Jahres ausgezeichnet worden. Hier sind sie mit Moderator Nico Brugger im Gespräch. (Foto: Alexander Hoth )

Der Nachwuchs dominierte in der Ludwig-Roos-Halle. Aber auch die Älteren kamen nicht zu kurz, Oberbürgermeister Brand zeichnete gleich zwei Personen mit dem Sportehrenbrief für ihre Verdienste um den Sport in Friedrichshafen aus. „Ladies first“ galt am Donnerstagabend und deshalb bat Brand zuerst Barbara Kamleitner auf die Bühne. Sie engagiert sich seit 1981 in der Abteilung Tischtennis beim FC Kluftern. Ihre Erfolgsliste als Sportlerin ist lang, besonders wertvoll waren außerdem ihre Verdienste in der Jugendarbeit. „Sie bekommen diese Auszeichnung nicht nur für ihre sportlichen Erfolge, sondern vor allem für die Arbeit, ohne die sportliche Bestleistung gar nicht möglich wäre“, so Brand. „Ich bin ganz baff und war überrascht als ich den Anruf von der Stadt Friedrichshafen bekam und bedanke mich vielmals", konnte Kamleitner ihr Glück kaum fassen.

"Baff" über den Sportehrenbrief: Barbara Kamleitner vom FC Kluftern. (Foto: Alexander Hoth )

Außerdem nahm auch Wolfgang Hund vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) den Sportehrenbrief in Empfang. Hund zeichnet sich durch seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz aus und ist seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Häfler Segelverein tätig. Mit Kamleitner eint ihn seine besondere Leidenschaft für die Jugendarbeit. Er war 23 Jahre lang Jugendleiter und Vorstand für Regatten. Zudem war er in viele Vereinsaufgaben eingebunden und trug so zur heutigen Infrastruktur und Digitalisierung des WYC bei. Hund dankte allen Helfern des Vereins, ohne die das nicht möglich gewesen wäre.

Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand (li.) überreicht Wolfgang Hund vom Wüttembergischen Yacht-Club den Sportehrenbrief. (Foto: Alexander Hoth )

Nicht fehlen durften in der Ludwig-Roos-Halle die Showacts. Die Pausen überbrückte „Das Blechwerk“ mit seinen musikalischen Klängen. Auf der Bühne sorgten die Turner der TSG Ailingen mit einer eigens angefertigten Airtrack-Matte sowie die Hip-Hop-Gruppe der Häfler Tanzschule Heinrich für Unterhaltung. Einen Programmpunkt füllte zudem Simone Fluhr aus Bad Schussenried mit ihrer LED Cyr Show mit Leben. Die Wirtschaftsinformatikerin tanzte mit einem riesigen Hula-Hoop-Reifen über die Bühne. Nach rund dreistündiger Sportlerehrung ging es für einige sofort nach Hause, viele Anwesende nutzten aber auch noch die Zeit für weitere Fotos oder den gemeinsamen Austausch.