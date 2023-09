Der menschliche Faktor der Künstlichen Intelligenz

Die Zeppelin–Universität (ZU) bietet endlich wieder die Vorlesungsreihe „Studium Generale“ für akademisch interessierte Gasthörerinnen und Gasthörer an. Im Herbstsemester und im Frühjahrssemester dreht sich in insgesamt acht Vorlesungen alles um die Künstliche Intelligenz (KI). Aber nicht darum, was die KI kann, sondern darum, was die KI nicht kann.„Faktor Mensch — Was entscheiden wir in einer digitalisierten Welt noch selbst?“ lautet der Titel.

Diese Vorlesungen für das Fall–Semester 2023 stehen bereits fest: „Sprechende KI — Wie kommunizieren Maschinen und wie der Mensch?“ am Dienstag, 26. September, 18 Uhr, Florian Muhle (Dozent der Zeppelin Universität), Graf Soden Forum, ZF–Campus, Fallenbrunnen; „Entscheidende KI — Wann verliert der Mensch die Kontrolle?“ am Donnerstag, 19. Oktober, 18 Uhr, Jan Söffner (Dozent der Zeppelin Universität), Graf Soden Forum, ZF–Campus, Fallenbrunnen; „Kriminelle KI — Wie schützen wir uns Menschen und unsere Unternehmen vor Cyberangriffen der Generation X.0?“ am Mittwoch, 22. November, 18 Uhr, Moritz Huber, (Dozent an der Hochschule für Polizei BW, Villingen–Schwenningen), Graf Soden Forum, ZF–Campus, Fallenbrunnen; „Politische KI — Wie verändern neue Technologien Demokratie und Öffentlichkeit?“ am Donnerstag, 30. November, 18 Uhr: Martin Herbers, (Dozent der Zeppelin Universität), Zeppelin Museum, Seestraße 22.

Der vierte Termin im Herbstsemester, am 30. November, findet als einziger in den Räumen des Zeppelin–Museums statt. Ab dem 15. Dezember bietet das Zeppelin–Museum nämlich eine thematisch passende Ausstellung an mit dem Titel: „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“. Als Hinleitung dazu beschäftigt sich der Vortrag von Martin Herbers auch mit der Blockchain und deren Auswirkungen auf die Demokratie. Im Anschluss an die Vorlesung bietet das Museum für die Gasthörerinnen eine exklusive Sneak–Preview der Ausstellungsinhalte an.

Teilnahmegebühren