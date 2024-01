Der Mensch ohne Spülmaschine: Ein Gewohnheitstier auf Entzug

Küchen-Katastrophe zum Jahreswechsel: Seit einigen Tagen funktioniert die Spülmaschine in meiner Wohnung nicht mehr. Ganz naiv dachte ich zunächst, dass das absolut kein Grund zur Panik ist.

Schließlich habe ich viele Jahre meines Lebens sämtliches Geschirr brav von Hand gespült. Mit vom Wasser aufgedunsenen Händen habe ich Berge voller dreckiger Teller, Auflaufformen, Messer und Gabeln gesäubert, ohne mit der Wimper zu zucken.

Aber ich habe massiv unterschätzt, was für ein Gewohnheitstier der Mensch doch ist. Denn seitdem „Spülma“, wie wir das Gerät in unserem Haushalt liebevoll nennen, nicht mehr funktioniert, herrscht Chaos. Die offensichtliche Schwierigkeit: Von Hand spülen macht wirklich keinen Spaß.

Aber das ist nicht mal das einzige Problem. Denn wie sich herausstellt, ist der Geschirrspüler in meiner Wohnung über die Zeit auch zum wichtigen Stauraum avanciert, in dem dreckiges (oder nach dem Spülvorgang sauberes) Geschirr „zwischenlagert“. Und ohne diesen Platz wird es in den Küchenschränken jetzt langsam eng. Es ist zum verrückt werden!