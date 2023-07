Klares Zeichen: Einstimmig hat sich der Gemeinderat Friedrichshafen dafür ausgesprochen, dass der Medizin–Campus Bodensee (MCB) ein externes Management vom Klinikbetreiber Sana bekommen soll.

In der Sitzung des Gremiums am Montag präsentierte MCB–Chef Franz Klöckner düstere Zahlen zur wirtschaftlichen Lage des Klinikverbunds. Diese sollen, so die Hoffnung, dank der Unterstützung von Sana bald der Vergangenheit angehören.

Das Jahr 2022 stand für den MCB noch ganz im Zeichen der Corona–Pandemie und des Hacker–Angriffs auf den Klinikverbund, wie Franz Klöckner berichtete. Zwar habe man die laufenden Erträge des Klinikums Friedrichshafen um knapp 2,5 Millionen Euro steigern können — doch wuchsen die laufenden Aufwendungen ebenfalls um satte 4,6 Millionen Euro.

Schlechte Zahlen auch für 2023

Auch das operative Ergebnis ist mit einem Minus von acht Millionen Euro um etwa zwei Millionen schlechter als 2021. Unterm Strich fehlen dem Klinikum Friedrichshafen 2022 zwei Millionen Euro — die Zuschüsse der Zeppelin–Stiftung bereits eingerechnet.

Ähnlich sehen die Zahlen für die Klinik Tettnang aus. Auch dort fehlen unterm Strich 2022 knapp zwei Millionen Euro. Und für die wirtschaftliche Lage im laufenden Jahr bleibt die Prognose laut MCB–Chef Klöckner ähnlich düster.

Auf dem Jahresergebnis beider Krankenhäuser werden demnach tiefrote Zahlen stehen — insgesamt rechnet der MCB mit einem Minus von von 17,2 Millionen Euro — und damit 1,6 Millionen Euro weniger als im Wirtschaftsplan eigentlich vorgesehen.

Entscheidung soll Bekenntnis zum MCB sein

Um künftig besser dazustehen, will sich der Klinikverbund von Grund auf sanieren und setzt dabei auf professionelle Hilfe von außen. Wie berichtet, soll die Sana Kliniken AG das externe Management des MCB übernehmen. Einstimmig votierte der Gemeinderat für dieses Vorgehen.

Zuvor hatte Stadtrat Jürgen Holeksa (Netzwerk für Friedrichshafen) in einer gemeinsamen Fraktionserklärung dafür geworben: Der Plan für ein externes Management sei ein „klares, grundsätzliches Bekenntnis zum MCB“. „Wir glauben, dass die Sanierung gelingen und der MCB als kommunaler Verbund fortbestehen kann“, so Holeksa.