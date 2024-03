Im Moment sieht’s dort aus wie auf einer großen Baustelle und nicht wie im Museum oder in einem „Lernort“. Eins aber ist sicher: Die Halle Q ist 36 Meter lang und 40 Meter breit - und damit groß genug für die frühere Lufthansa-Maschine „Landshut“, die dort im Sommer zum allerletzten Mal abgestellt werden soll.

Friedrichshafen weiß, wie man Hangars umbaut

Was man aus einer Flugzeughalle so alles machen kann, dass weiß man in Friedrichshafen seit dem Umbau des Hangar R zur Spacetech-Arena der Volleyballer. Direkt daneben steht die Halle Q und auch dort haben die Verantwortlichen Großes vor.

Ein Rundherumblick in der Halle Q.

Ein „Lernort“ der politischen Bildung soll dort rund um die „Landshut“ entstehen, der sich unter anderem mit den Themen Terrorismus und wehrhafte Demokratie beschäftigt. Die abgewrackte Boeing 737 steht als Symbol dafür, seit sie 1977 von linken Extremisten entführt und von der GSG 9, der Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes, in Mogadischu befreit worden ist.

Großes Foyer geplant

Wer sich im Moment ein Bild von diesem „Lernort“ machen will, der braucht ziemlich viel Fantasie, denn noch herrscht in der Halle Q das zumindest scheinbare Chaos einer großen Baustelle. „Hier entsteht ein großes Foyer“, sagt Christian Gieseke und zeigt auf den Eingangsbereich der Halle.

Hier entsteht ein Workshop-Raum. (Foto: Martin Hennings )

Er gehört zur „Landshut“-Projekt-Gruppe bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Sie plant und konzipiert den Lernort, der Ende 2026 eröffnet werden soll. „Der Eingang soll offen und freundlich wirken“, sagt Steffen Krautzig, der ebenfalls zum „Landshut“-Team gehört.

Umbau ist Teil des Mietvertrags

Im Moment baut der Besitzer, die Firma Air Plus Maintenance GmbH, die Halle in Absprache mit der bpb um, lässt Wände einziehen, Elektrik, Heizung, Lüftung einbauen. Der Umbau ist Teil des Mietvertrags.

Dass der Bund für den Hangar rund 47.000 Euro Miete im Monat bezahlt, hatte für Kritik gesorgt. Knapp die Hälfte des Betrags sind allerdings die Umbaukosten.

Dafür stehen dem künftigen Lernort 1830 Quadratmeter Halle, 900 Quadratmeter Bürotrakt und 1680 Quadratmeter Freiflächen zur Verfügung. Insgesamt hat der Bundestag für das Projekt bis jetzt 15 Millionen Euro freigegeben.

Ein Blick in die Halle Q. (Foto: Martin Hennings )

Wie genau die Halle Q aussehen wird, steht noch nicht fest. „Wir arbeiten gerade an der Ausschreibung für die Erstellung der Ausstellungskonzeption“, sagt Gieseke.

Umzug des Fliegers im Juni oder Juli

Sicher ist, dass es zwei große, teilbare Workshop-Räume geben wird und die zentrale Halle mit einer Ausstellungsfläche von gut 1500 Quadratmetern. Im Juni oder Juli soll die „Landshut“, die seit 2017 in einem anderen Hangar zwischen gelagert wird, in die Halle Q gebracht werden.

So sieht die "Landshut" derzeit aus. (Foto: dpa/Felix Kästle )

Im Moment prüft ein Gutachter den Zustand des nicht mehr flugfähigen Fliegers, der in Brasilien schon auf einem Flugzeugfriedhof gelandet war und auf Initiative des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) wieder nach Deutschland gebracht worden war. Dieser Gutachter entscheidet auch, in welcher Form die „Landshut“ präsentiert und betreten werden kann.

Noch fehlt die Trägerstiftung

Die bpb wird den Lernort zwar auf den Weg bringen, ihn aber nicht dauerhaft verantworten. Wahrscheinlich wird eine noch zu gründende Stiftung die Trägerschaft übernehmen.

Dass der „Lernort Landshut“ keine trockene Angelegenheit werden soll, zeigt eine Ausschreibung, die die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) dieser Tage veröffentlicht hat. Sie sucht nämlich ein Unternehmen, das ein digitales Spiel für das Projekt entwickelt.

Bundeszentrale sucht Game-Experten

Bis Ende April können sich Game-Entwicklungsstudios bewerben und „auf kreative, innovative Art und Weise einen spielerischen Ansatz mit Aspekten politischer Bildung“ verbinden. Das Spiel soll Teil des analogen und digitalen Bildungspakets werden, das die bpb parallel derzeit erarbeitet.

Budget des Siegers: 400.000 Euro

Eine Fachjury wird bis zu fünf Studios zu einer Endrunde einladen. Sie erhalten je 15.000 Euro für die Arbeit an Prototypen und die Verfeinerung des Spielkonzepts.

Das Studio, das dann den Zuschlag erhält, kann die Spielidee mit einem Budget von 400.000 Euro zur Marktreife bringen. Weitere Infos zur Ausschreibung: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?2&id=620307