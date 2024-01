Der Kontaktneurotiker von heute

Als Kulturpessimist klagt man ja in der Regel über die permanente Erreichbarkeit durch Mobiltelefone und soziale Medien. Es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen: Die Leute sind zunehmend nicht mehr zu erreichen.

Zu Recht kann man einwenden: Es ist doch gut, wenn wir dem Terror der Erreichbarkeit einen Riegel vorschieben. Sonst kommt man ja nie zur Ruhe! - Aber ich meine etwas anderes. Mir kommt es vor, als habe sich ein Ausweichverhalten entwickelt. Als versuchten wir, uns die Außenwelt vom Leib zu halten, indem wir auf möglichst indirekte Kommunikationskanäle zurückgreifen.

Skypen ist kein Vergnügen mehr - wegen der Gesichter der anderen

Dafür ein Beispiel: Spätestens seit den beruflichen Online-Konferenzen, zu denen viele Arbeitende in der Homework-Phase von Corona gezwungen waren, ist Skypen kein Vergnügen mehr. Lieber wird telefoniert. Da bleiben einem schon mal die Gesichter der anderen erspart. Und dass die Menschen zur Benachrichtigung lieber Buchstaben in die Tastatur hacken als direkt die Stimmen anderer Leute am Ohr zu haben, ist längst eine Allerweltsweisheit. Warum sonst wären Textnachrichten so erfolgreich?

Ich glaube, dass diese möglichst indirekte Kommunikation zu einer gewissen Entfremdung voneinander führt. Und sie kann zur Folge haben, dass der Austausch nur noch im Schneckentempo vorankommt - obwohl unsere Kommunikationsmittel so schnell und vielfältig sind wie nie zuvor.

Manche Leute gehen grundsätzlich nicht mehr ans Telefon

So kenne ich Menschen, die grundsätzlich nicht mehr ans Telefon gehen - obwohl sie die Nummer des Anrufers erkennen, nichts Schlechtes mit ihm verbinden und auch keine wichtige Beschäftigung sie am Telefonieren hindert. Solchen Leuten muss man auf die Mailbox sprechen - und bekommt dann mitunter keinen Rückruf, sondern eine Whatsapp: „Du hast angerufen. Was gibt’s?“ Denn auch das Sprüchlein auf der Mailbox wurde nicht abgehört. Deshalb soll man alles noch einmal schildern - und zwar schriftlich.

Wer die Komfortzone stört, ist ein Eindringling

Das ist umständlich; und die Folge einer Verweigerungshaltung, auf die man noch vor 20 Jahren kaum einmal gestoßen ist. Hat es nicht etwas von Wirklichkeitsflucht, wenn man versucht, den Kontakt zu jemandem hinauszuzögern, der die eigene Komfortzone stört? Wer von außen kommt, wird als Eindringling empfunden.

Diese „Abwehrer“ legen ihre Haltung auch dann nicht ab, wenn sie selbst aktiv werden müssen: Brauchen sie von jemandem eine Auskunft, greifen sie nicht zum Telefon, sondern schreiben lieber eine Textnachricht. So können sie das Gewünschte einfordern, ohne die gewahrte Distanz aufzugeben. Und wenn der Angeschriebene nicht schnell spurt, wird ihm vorgeworfen, dass er seine Postfächer nicht checkt. Die Kontaktneurotiker sind es, die den Ton angeben. Kontaktneurose - so ließe sich laienhaft ein Krankheitsbild bezeichnen von dem ich glaube, dass es mit der massenhaften Nutzung der digitalen Medien zugenommen hat.

Nut der Whatsapp-Status tut niemandem weh

Aber vielleicht ist das Beschriebene nur der winzige Schatten einer insgesamt sehr positiven Bilanz der digitalen Kommunikation. Ich gebe zu: Whatsapp zum Beispiel gibt so manchem Kontaktneurotiker das Werkzeug an die Hand, um unverbindlich ins Außen vorzudringen: durch die Status-Funktion. Wer seine Bilder in den Status stellt, bekommt in der Regel positive Reaktionen - dank der bereitgestellten Emojis noch dazu in einer so drollig debilen Bildsprache, dass sie nicht einmal im Negativen weh tun können.

