Ein Sieg für die Geschichtsbücher: Liane Lippert vom RSV Seerose Friedrichshafen hat den ersten deutschen Etappenerfolg bei der Tour de France der Frauen gefeiert. Die Erleichterung ist groß — und neue Ziele hat die 25–Jährige bereits ins Auge gefasst.

Der erste schwere Tag der diesjährigen Tour de France der Frauen. Sechs Bergwertungen stehen auf dem Programm der zweiten Etappe. Tief hängen die Wolken zwischen dem Startort Clermont–Ferrand und dem Ziel in Mauriac. Knapp 152 Kilometer legen die Frauen an diesem Tag zurück. Die Häflerin Liane Lippert hält sich strategisch geschickt.

Hat mit ihrem Etappensieg bei der Tour de France Femmes für Furore gesorgt: Liane Lippert. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Dann, 48 Kilometer vor dem Ziel, gibt es einen kurzen Schreckmoment. Sturz. Neben Lippert liegt auch deren Kapitänin Annemiek van Vleuten auf dem Boden. Dann beginnt noch der Regen, der die Straßen in eine Rutschpartie verwandelt. Doch Liane Lippert hält sich von nun ab schadlos und geschickt an vorderster Reihe.

Vollering zieht Sprint für Kopecky an

Die Niederländerin Demi Vollering (Team SD Worx) zieht rund einen Kilometer vor dem Ziel den Sprint für ihre belgische Teamkollegin Lotte Kopecky an. Doch Liane Lippert hat die schnellsten Beine. Die 25–Jährige reißt die Arme hoch, als sie die Ziellinie überfährt — und jubelt fast schon ungläubig.

Der erste deutsche Etappensieg bei der Tour de France ist perfekt. Der größte Erfolg ihrer Karriere. „Die Aufmerksamkeit ist schon enorm“, sagt Lippert. „Auch viele, die sonst nicht so den Radsport verfolgen, haben davon mitbekommen.“ Es folgen unzählige Glückwünsche — und auch nach dem Etappensieg ist der Tag noch lange nicht vorbei für Liane Lippert.

Auf den Tour–Etappensieg kurz angestoßen

Siegerehrung, Pressekonferenz, Dopingkontrollen. „Da sind bereits zwei bis drei Stunden vergangen“, erinnert sich Lippert. Anschließend folgt noch ein dreistündiger Transfer ins Hotel. Erst nach 22 Uhr ist die 25–Jährige in der Unterkunft.

Es gab natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Interviewanfragen und ich habe bei den sozialen Medien rund 10.000 Follower mehr. Liane Lippert

Danach stehen Massage und Essen an. „Dann habe ich mit dem Team noch kurz angestoßen“, sagt Lippert. Kurz nach 0 Uhr geht es ins Bett. „Ich habe trotzdem noch ganz gut geschlafen, weil ich vorher genug Zeit hatte, das alles zu verarbeiten“, sagt sie.

Viel Aufmerksamkeit und Interviewanfragen

Die Nachwirkungen des ersten Etappensiegs einer deutschen Fahrerin bei der Tour de France der Frauen spürt Liane Lippert auch Wochen später noch. „Es gab natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Interviewanfragen und ich habe bei den sozialen Medien rund 10.000 Follower mehr“, sagt sie. „Das ist schon ein krasser Unterschied.“ Aber auch der Anspruch von außen stieg.

„Der Druck, die Erwartungshaltung werden größer“, sagt Lippert und nennt dabei ein Beispiel: „Es gibt nun ein paar Leute, die denken, ich könnte nächstes Jahr die Tour–Gesamtwertung gewinnen. Da fehlt manchmal etwas die Einschätzung. Aber ich kann damit umgehen.“ Sie bleibt gelassen. Bodenständig. Realistisch.

Ihr Fokus liegt nun erst einmal auf der verbleibenden Saison. Seit Mittwoch ist sie bei der fünftägigen Tour of Scandinavia unterwegs. Anschließend startet Lippert bei der Tour de Romandie und der Europameisterschaft. Das französische Eintagesrennen GP de Plouay sollte ihr auch liegen. „Das bin ich schon oft gefahren und es war immer ein gutes Rennen für mich“, sagt sie.

Sieg bei Klassikerrennen steht auf der Agenda

Welche Rolle Liane Lippert im neuen Jahr in ihrem Team Movistar übernimmt — das ist noch offen. Sicher ist, die Teamleaderin Annemiek van Vleuten wird ihre Karriere in diesem Jahr beenden. Viele sehen deshalb in Lippert die natürliche Nachfolgerin van Vleutens.

Doch so weit geht die Häflerin nicht: „Ich bin eine andere Fahrerin als Annemiek. Deshalb werde ich mich weiter selbst auf mich konzentrieren“, sagt sie. Sicher ist: Lippert könnte mehr Freiheiten in den Rennen erhalten. Beispielsweise bei den Klassikerrennen im Frühjahr.

Da könnten dann ihre außergewöhnlichen Qualitäten, ihre Spritzigkeit und ihre Sprintstärke zum Tragen kommen. Ein Sieg bei einem Klassikerrennen ist deshalb Lipperts großes Ziel. Und da war sie bereits in diesem Jahr knapp dran — beispielsweise mit ihrem zweiten Platz beim La Flèche Wallonne.

WM–Rennen ist abgehakt

Doch bei all den positiven Ereignissen in den vergangenen Wochen gab es dann doch einen kleinen Wermutstropfen: die Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow. Da kam Liane Lippert nur auf Platz 19. „Das war eine Enttäuschung“, sagt sie. „Ich habe bei diesem Rennen vor dem entscheidenden Moment zu viel investiert.“

Allein auf sich gestellt, fehlte ihr die Kraft, die Lücke zu schließen, die sich bei der Attacke der Favoritinnen aufgetan hatte. „Ich sehe mich selbst in der ersten Gruppe“, sagt Lippert. „Es war nicht mein bestes Rennen.“ Strich drunter. Abgehakt. Das Positive überwiegt einfach.

Deshalb ist sicher: Der Knoten ist nach dem Etappensieg bei der Tour de France geplatzt. „Der Druck ist nun erst einmal weg“, sagt Lippert. Sie hat gezeigt, dass sie zu den besten Radsportlerinnen der Welt gehört. Und wie heißt es so schön: Der erste Sieg ist immer der schwerste.