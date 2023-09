Der Igel aus dem Schornstein

Unser Garten hat seit Donnerstag einen neuen Bewohner: einen Igel. Groß und kräftig ist er nicht. Rollt er sich zusammen, hat er das Ausmaß eines Tennisballs. Wir fragen uns, wie er zu uns gefunden hat. Denn nicht im Garten sind wir auf ihn gestoßen, sondern im Keller. Verkrochen hat er sich dort auch nicht in einem behaglichen Winkel, sondern an der übelsten Stelle: mitten im Ruß, den der Kaminfeger aus dem Schornstein kratzt. Nun befindet sich dieser Ruß in einem gut 40 Zentimeter hohen Eimer. Und wie der kleine Igel in diesen Eimer geraten ist, bleibt ein Rätsel. Hat ein Klapperstorch ihn mit einem Säugling verwechselt, ihn über dem Kamin fallen lassen ‐ und der Kaminfeger hat den Igel dann mitsamt dem Ruß herausgekratzt? Möglich wär’s. Von fliegenden Igeln sang ja schon Steve Miller, in seinem Hit „Fly like an Igel“. Aber jetzt zählt nur, dass der kleinen Igel sich erholt. Deshalb päppeln den kohligelschwarzen Findling auf. Bis er genug auf die Waage bringt, um den Winter zu überstehen.