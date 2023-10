„Der Himmel über Berlin“ ist zu sehen

Der Kulturverein Caserne zeigt den Film „Der Himmel über Berlin“ in Kooperation mit dem Seekult-Festival. Am Sonntag, 29. Oktober, um 20 Uhr startet der Film im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium.

In „Der Himmel über Berlin“ entführt der renommierte Regisseur Wim Wenders in eine magische Welt, die zwischen Himmel und Erde, zwischen Realität und Poesie schwebt. Der Film ist eine Hommage an die geteilte Stadt Berlin und zugleich eine tiefgründige Erkundung der menschlichen Existenz und des Lebens an sich.

Die Geschichte folgt zwei Engel, Damiel (Bruno Ganz) und Cassiel (Otto Sander), die über das geschichtsträchtige Berlin wachen. Als unsichtbare Beobachter sehen sie die Welt der Menschen, lauschen deren Gedanken und Gefühlen und spüren ihre Sehnsüchte und Ängste. Doch Damiel beginnt, seine Unsterblichkeit zu hinterfragen. Die Faszination für das irdische Leben und die menschlichen Empfindungen werden immer stärker, insbesondere als er sich in die traumhafte Zirkusakrobatin Marion (Solveig Dommartin) verliebt.

Wenders’ Inszenierung fängt die melancholische Stimmung Berlins während der Zeit des Kalten Krieges ein. Die geteilte Stadt dient als Symbol für die Spaltung der Menschen, die zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Vergangenheit und Zukunft stehen.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Film startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist im Rahmen des Seekult-Festivals umsonst. Karten gibt es nur an der Abendkasse.