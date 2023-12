Schulbub verlor ich alle paar Wochen mein Geodreiek. Ein uns andere Mal musste ein neues gekauft werden. Warum ausgerechnet das Geodreieck? Ich weiß es nicht. Aber die nicht nachvollziehbare Logik des Verschlampens hält bis heute an.

Inzwischen sind es Lesezeichen, die sich verdünnisieren. Um es gleich zu sagen: Nein, ich finde sie nicht zwischen den Polstern des Sofas wieder. Auch nicht an einer anderen Stelle im Buch, wo ich sie beim Weiterlesen hingesteckt hätte. Sie sind einfach weg, und dabei bleibt es.

Meine Frau beklagt das. „Du hattest so viele schöne Lesezeichen, und jetzt steckt schon wieder so ein rausgerissener Zettel in einem Buch“, sagt sie. Neulich stammte einer dieser Zettel aus dem Fernsehheft der kommenden Woche. Daraufhin gab mir meine Frau einen besonderen Schatz: das alte Lesezeichen ihrer Mutter, aus feinem Leder.

Wie meine Frau auf den Gedanken kommt, man könne Lesezeichen aus Papier verlieren, aber doch keines aus Leder - keine Ahnung. Aber ich halte dieses Lesezeichen in Ehren. Es liegt in meinem Nachtisch und ich werde es nie benutzen.