Rein ins Flugzeug, ab Richtung Süden und dann irgendwo am Strand die Seele baumeln lassen — für viele Menschen der Inbegriff eines perfekten Urlaubes. Nicht so für Vinzenz Wolpold und Paul Frey: die beiden aus Friedrichshafen stammenden Studenten können am besten abschalten und entspannen, wenn sie sich körperlich und mental anstrengen müssen. Und das haben sie jetzt vor.

Nichtstun und Faulenzen ist so gar nicht ihr Ding. Raus aus der Komfortzone, lautet ihre Devise. Nomadenleben statt Viersterne– Hotel mit Zimmerservice. „Vom Bodensee aus in tiefer Freundschaft die Welt erkunden“, ist das, was sie möchten.

Die Chemie stimmt

Und wer die beiden zusammen erlebt, spürt sofort die enge Verbundenheit zwischen den beiden jungen Männern. Da passt kein Blatt zwischen. Nach diversen gemeinsamen Abenteuer–Urlauben oder besser abenteuerlichen Erlebnissen, etwa einfach mal spontan nach Hamburg oder Valencia trampen oder mit dem Fahrrad von Palermo nach Friedrichshafen radeln (Vinzenz), steht nun ihr neuestes Projekt an.

Wir sind immer so am Rand zwischen Mut und Naivität, zwischen Dummheit und Verstand. Paul Frey

Anfang September wollen sie im Zweier–Kajak von Belgrad bis zur Donaumündung am Schwarzen Meer paddeln. Besonders viel Paddel–Erfahrung haben die beiden Musikstudenten noch nicht gesammelt, aber das würde auch gar nicht zu ihrem Konzept „einfach mal machen und etwas Neues ausprobieren“ passen.

Zwischen Dummheit und Verstand

Paul Frey (22 Jahre), der gerade seinen Master in Gesang in Freiburg macht, hat letztes Jahr in Kroatien erstmals ein Paddel in die Hand genommen. Sein Freund Vinzenz (24 Jahre), der in Würzburg Musik und Mathematik auf Lehramt studiert, hat jüngst seine ersten Kajakrunden auf dem Main gedreht. „Wir sind immer so am Rand zwischen Mut und Naivität, zwischen Dummheit und Verstand“, erklärt Paul Frey lachend.

„Das Coole ist, wir können die meisten Sachen noch gar nicht. Wir machen einfach und merken dann, dass es gar nicht so schwierig ist“, ergänzt Vinzenz Wolpold. Dennoch, so ganz blauäugig gehen die beiden nicht an die Sache heran. Neben der benötigten körperlichen Fitness, die beide mitbringen, haben sie sich vorab unzählige YouTube–Videos angesehen und im Internet recherchiert.

Nur ein Teil der Tour

Hilfreiche Informationen bekamen sie von den Organisatoren der Tour International Danubien (TID), nach eigenen Angaben „die längste und härteste Wasserfahrt der Welt“. Der Verein TID veranstaltet jedes Jahr von Ende Juni bis Anfang September für Ruderer und Paddler eine über 2500 Kilometer lange Donautour von Ingolstadt bis zum Schwarzen Meer.

Doch so viel Zeit haben die beiden jungen Musiker, die in Friedrichshafen gemeinsam im Sinfonie– und Stadtorchester sowie diversen anderen Ensembles gespielt haben, nicht. Daher haben sie sich für die knapp 1000 Kilometer lange Strecke von Belgrad nach Constanta (Rumänien) am Schwarzen Meer entschieden. Denn die östlichen Länder fehlen ihnen noch auf ihrer persönlichen Landkarte.

Kajak ist gewählt

Bei der Wahl des geeigneten Kajaks haben sich die beiden von dem Fachhändler „Kajakguru“ beraten lassen. Die Idee eines normalen Zweier–Kajaks wurde schnell verworfen, da der einfache Transport mit der Spedition schon knapp 1000 Euro gekostet hätte und die beiden „wie die meisten Studenten“, so Vinzenz, über wenig finanzielle Mittel verfügen.

Nun haben sie sich für ein modulares Natseq–Kajak entschieden, das sich in vier Einzelteile zerlegen lässt und somit im Flix Bus mitgenommen werden kann. Im Anschluss an die Tour soll das Boot wieder verkauft werden, um die recht hohen Anschaffungskosten von rund 2300 Euro wenigstens zum Teil zurückzubekommen. Auch könnten sich die beiden gut vorstellen, dass Firmen, Ruderclubs oder Kajakshops die ganze Aktion vielleicht sponsern möchten.

Hart und anstrengend

Über dahingehende Angebote würden sie sich auf jeden Fall sehr freuen, wie sie lachend erklären. Am 6. September soll es losgehen. Maximal 17 Tage haben sie für die Strecke eingeplant. 60 bis 80 Kilometer wollen sie täglich in acht bis zehn Stunden schaffen. „Es wird hart und anstrengend, aber wir haben auch die mentale Beißkraft“, ist sich Paul Frey sicher. Durch ihre bisherigen Touren wissen sie, dass sie sich auch in schwierigen Situationen aufeinander verlassen können.

„Wir sind uns sehr ähnlich im Denken“, meint Vinzenz Wolpold. Anders würde es vermutlich auch nicht so gut funktionieren. Neue Länder, neue Leute kennenlernen, in fremde Kulturen eintauchen– das ist das, was die beiden weiter praktizieren wollen und „wenn nicht jetzt, wann dann?“ stellt der 24–Jährige die rhetorische Frage. Dabei werden nicht nur Länder–, sondern auch persönliche Grenzen überschritten.

Kein Urlaub zur Erholung

„Es ist jedes Mal wie eine Pilgerfahrt. Es ist kein Urlaub zur Erholung. Die Erholung liegt bei uns nicht in der körperlichen Entspannung, sondern in dieser Ungewissheit, diesem Diskomfort, weil wir uns so weit wegbewegen, so in andere Situationen eintauchen– davon zehren wir später noch lange im Alltag“, erklärt Paul Frey.

Anstrengend dürfte es tatsächlich werden, denn die Donau ist an einigen Stellen sehr breit, in Belgrad etwa zehn Kilometer, hat entsprechend kaum Fließgeschwindigkeit und ähnelt dann eher einem großen See. Auch kann es häufig recht windig zugehen. Übernachten wollen die beiden Abenteurer am Ufer, im Schlafsack auf dem Boden oder in einer Hängematte. Ein Zelt werden sie vermutlich nicht mitnehmen, da der Stauraum im Kajak sehr begrenzt ist.

Viele nette Leute

„Unsere Mütter und unsere Freundinnen machen sich immer ein bisschen Sorgen, wenn wir unterwegs sind, aber wir haben bislang auf unseren Touren nur gute Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele nette und hilfsbereite Leute“, geben sich die beiden zuversichtlich, dass es auch dieses Mal wieder gut klappen wird.

Wer die beiden jungen Männer auf ihrer Reise virtuell begleiten möchte, kann ihnen auf ihren Instagramm– Accounts folgen (vinz_wol und paulfrey).

Wer die beiden unterstützen oder sponsern möchte, darf sich bei Vinzenz Wolpold melden ([email protected]).