Nachtschwärmer aufgepasst: Der neue Kiosk Kitzenwiese in der Länderöschstraße hat bis spät in die Nacht geöffnet. Betreiber Ilker Kurt bietet in Friedrichshafens erstem Späti Snacks, Getränke, Zeitschriften und mehr an. Mit seinem Geschäft erfüllt sich der 24-Jährige einen Traum.

Kioske, in denen man bis spätnachts einkaufen kann, kennt man landläufig auch als Spätis - und meist gibt es sie eher in Großstädten. „Ich wollte das Konzept auch nach Friedrichshafen bringen“, sagt Ilker Kurt, der vor einigen Wochen den Kiosk Kitzenwiese eröffnet hat.

„Ich wollte mich schon immer selbstständig machen“, erzählt der 24-Jährige. Als er mitbekommen habe, dass die Ladenfläche in der Länderöschstraße 34 frei wird, habe er seine Chance gesehen. In den Räumen befand sich zuvor auch schon ein Kiosk. „Ich habe umgebaut und das Sortiment umgestellt“, sagt Ilker Kurt.

Was Ilker Kurt mit dem Geschäft noch vorhat

Im Kiosk Kitzenwiese gibt es eine breite Auswahl an Süßigkeiten und Getränken. Teilweise sind auch Produkte aus Übersee dabei - etwa aus Japan oder den USA. „Die sind sehr gefragt bei Jugendlichen“, berichtet Ilker Kurt.

Solche Trend-Produkte würden die jungen Menschen meist aus den Sozialen Medien, hauptsächlich von der Video-Plattform Tiktok, kennen - und dann natürlich auch kaufen wollen.

Daneben bietet Ilker Kurt auch Zeitschriften und Tabakwaren an. Was es noch nicht gibt, sind alkoholische Getränke. Das werde sich aber noch ändern, sagt Ilker Kurt. Er wolle ohnehin vieles ausprobieren.

„Für den Sommer will ich noch eine Tiefkühltruhe anschaffen, damit ich Eis verkaufen kann“, berichtet er. Und mehr Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Milch, will er in Zukunft ebenfalls anbieten.

Zu diesen Zeiten hat der Späti geöffnet

Von einem gewöhnlichen Kiosk unterscheidet sich der Späti aber hauptsächlich durch die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag hat der Kiosk Kitzenwiese bis 24 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 2 Uhr.

Morgens öffnet das Geschäft um 9 Uhr, über den Mittag - von 12.30 Uhr bis 15 Uhr - gibt es eine Pause. Und auch am Sonntag bleibt der Laden zu.

„Ich kenne das noch aus der Zeit, als ich selbst ein Jugendlicher war. Nachts hat hier oft kaum noch etwas auf, wo man hin kann“, berichtet er. Ilker Kurt kommt selbst aus Friedrichshafen und aus seiner Sicht werde es hier „immer ruhiger“.

Sein Geschäft soll deshalb auch dazu beitragen, die Stadt „lebendiger zu machen“, sagt er. Solange hinter der Späti-Theke zu stehen, macht dem 24-Jährigen übrigens nichts aus. „Ich habe früher in einer Bar gearbeitet und kam bestens damit klar“, sagt Ilker Kurt.