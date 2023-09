Als erster Landkreis in Baden-Württemberg soll der Bodenseekreis bald einen Kreisjugendrat haben. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, kann der junge Rat dann speziell die Belange und Ideen der Kinder und Jugendlichen im Bodenseekreis in die Kreispolitik einbringen.

Landrat Luca Wilhelm Prayon fragt deshalb die Schülerinnen und Schüler im Bodenseekreis: „Wäre das was für dich?“ Er lädt die jungen Leute ein, sich diese neue politische Mitmachmöglichkeit mal anzuschauen.

„Nur wer sich zu Wort meldet und seine Vorstellungen formuliert, kann unser aller Zukunft im Bodenseekreis mitgestalten“, so der Landrat.

Welche Mitsprache der Rat hat

Mit Beginn dieses Schuljahres sind laut Mitteilung alle weiterführenden Schulen im Bodenseekreis dazu aufgerufen, jeweils zwei junge Menschen für den neuen Kreisjugendrat zu benennen.

Einer wird als ordentliches Mitglied des Rats entsandt, die zweite Person als Stellvertretung. Ebenfalls zur Entsendung aufgerufen, sind die vier gemeindlichen Jugendvertretungen sowie die beiden Jugendverbände im Bodenseekreis.

„Aus diesen entsandten Jugendlichen formiert sich dann der Kreisjugendrat des Bodenseekreises, der aus seinen Reihen eine Person als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss des Kreistags entsendet“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem hat der Kreisjugendrat ein eigenes Budget, um damit Projekte anzustoßen. Der neue Rat soll viermal im Jahr zusammenkommen. Die erste Sitzung ist für Montag, 4. Dezember, geplant.

Wie Schüler mitmachen können

Interessierte Jugendliche erhalten die Informationen zur Kandidatur und zur Entsendung auch von ihrer Schülermitverantwortung (SMV), den Verbindungslehrkräften oder vom Jugendreferat vor Ort.

Alle Schulen wurden hierzu in den Ferien angeschrieben und haben die nötigen Infos, wie das Landratsamt schriebt. Die Benennungsfrist endet am Mittwoch, 8. November.

Der Kreistag hatte Ende vergangenen Jahres die Einrichtung eines Kreisjugendrats beschlossen. Das Konzept, das aus dem Projekt Jugenddialog Bodenseekreis hervorgegangen war, fand in dem Gremium damals eine klare Mehrheit.

Weitere Informationen gibt es unter www.bodenseekreis.de/kreisjugendrat