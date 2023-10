Der eingebildete Kribbler

Seit einigen Tagen machen ekelerregende Videos aus Frankreich in den sozialen Medien die Runde: Sie zeigen Bettwanzen, überall ‐ in Herbergen, auf Kinositzen oder auf Sitzen der Pariser Metro. Die kleinen Tierchen sind in unserem Nachbarland derzeit ein Riesenthema. Auch die Politik berät, wie den Plagegeistern Einhalt geboten werden kann ‐ schließlich soll ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris ein Imageschaden abgewendet werden.

Interessant ist aber, was diese Videos, die die Insektenschwärme in unterschiedlichen Situationen zeigen, mit dem Kopf derjenigen machen können, die Hunderte Kilometer entfernt in mutmaßlich wanzenfreien Gefilden verweilen: Es ist nicht nur ein Ekelgefühl, nein, beim Betrachten fühlte es sich für mich bisweilen an, als würde mir selbst eine kleine Gruppe Wanzen den Rücken hochkrabbeln. Eine eingebildete Insektenplage quasi.

Da hilft nur eins: sich nicht allzu sehr von der Sensationsdynamik der sozialen Medien mitreißen lassen ‐ und das Handy öfter mal weglegen.