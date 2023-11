Der Derbysieg geht an die Volley Youngstars

Die gute Nachricht zuerst: Die Volley Youngstars haben das Derby in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd in Mimmenhausen mit 3:2 (25:21, 19:25, 24:26, 25:17, 15:19) gewonnen. Auf den Sieg im Bildungszentrum Salem folgte zwei Tage später allerdings eine deutliche Niederlage. Im zweiten Spiel am Wochenende unterlagen die Youngstars in der Spacetech-Arena am Friedrichshafener Flughafen dem VC Dresden klar mit 0:3 (18:25, 22:25, 23:25).

Gegen die Gäste aus Sachsen agierten die Jungs vom Bundesstützpunkt in der Annahme und der Abwehr zu wacklig. Das heißt, sie konnten die Dresdener Aufschläge und Angriffe nicht präzise genug ans Netz befördern, wo Zuspieler Daniel Habermaas idealerweise den Angreifern die Bälle zuspielt. Auf der anderen Netzseite lief das Zusammenspiel erfolgreicher. Als bester Häfler Spieler wurde Ruslan Fedorov ausgezeichnet, bei Dresden bekam Till Sittner die MVP-Medaille.

Nach 1:2 zurückgekämpft und den Tiebreak klar gewonnen

Wie wichtig diese Elemente beim Volleyballspiel sind, hatten die Youngstars zwei Tage vorher in Salem erfahren. Beim Derby beim TSV Mimmenhausen setzten sie ihrerseits die Gastgeber mit fulminanten und platzierten Aufschlägen unter Druck und stellten die Abwehrspieler mit guten Blockaktionen vor unlösbare Aufgaben. Sehenswert war laut Mitteilung der Mannschaftsgeist, mit dem die Youngstars nach einem 1:2-Rückstand den Tiebreak erzwangen ‐ und diesen fünften Satz mit 15:9 deutlich für sich entschieden. Die MVP-Medaillen gingen an die beiden Zuspieler Daniel Habermaas (Youngstars) und Federico Cipollone.

Als nächstes tritt das jüngste Team der 2. Volleyball-Bundesliga ‐ die Youngstars sind zwischen 15 und 18 Jahre alt ‐ am kommenden Wochenende in Rottenburg an.

Diese Youngstars waren im Einsatz: Daniel Habermaas, Patrick Eberhard, Phil Bertele, Ruslan Fedorov, Dominik Marjanovic, Christian Woumnga, Lennart Giesenberg, Chris Oberglock, Niklas Kluge, Mykyta Shapovalov, Pekka Stapelfeldt, Maximilian Eckhardt und Joris Backhaus. Trainer: Adrian Pfleghar, Co-Trainer: Fabian Kohl.