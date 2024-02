„GockelMANIA“ - der Bürgerball wurde am Samstag seinem Motto gerecht - er war verrückt gut. Im Jubiläumsjahr „75 Jahre Häfler Fasnet“ vereinten die Regisseure Tino Jaeger und Renato Rizzo Tradition mit Innovation.

Nach dem Einspringen der Masken und der Begrüßung durch den Präsidenten Karl Haller, der mit Oliver Venus und Wolfgang Ott den Abend moderierte, durften die Buchhornhexen auf die Bühne und ihren Hexentanz zeigen.

Oliver Venus will die Demokratie schützen

Nach der schaurig schönen Vorstellung kam gleich Oliver Venus, Zunftmeister des Vereins und Singer-Songwriter, Meister der spitzen Feder und jeder technischen Neuheit gegenüber aufgeschlossen. Dass er mit den Häfler Themen des Jahres die Friedrichstraße im Programm hatte, verwunderte nicht. Er ließ die KI dichten und stellte das Ergebnis vor, das nicht minder verrückt war als die Geschichte der Straße selbst.

Am Ende aber sein ernstgemeinter Rat: Angesichts der Probleme in der Welt, sollten wir uns bewusst sein, wie gut es uns gehe. „Lasst uns miteinander die Demokratie schützen, die noch nie so gefährdet zu sein schien, wie heute“, sagte er unter großem Beifall.

Akrobatik vom Feinsten

„Rumble in the Jungle“, das Programm der Masquerade aus Neukirch, zeigte gleich den nächsten Höhepunkt des Abends. Akrobatik, Tanz, Show - diese Tanzgruppe bringt alles mit sichtbarer Freude auf die Bühne.

Gabi Zehrer zeigt Zähne beim Bürgerball und sorgt für beste Unterhaltung. (Foto: Felix Kästle )

Und dann kam Gabi Zehrer im 70er-Jahre-Silberfummel mit Plateausohle und ließ sich über die Gewohnheiten der heutigen Gesellschaft aus, die Walnussmännle und -weible basteln lässt, weil Kastanienmännle dunkelhäutig seien. Drei Prozent von denen bestünden aber aus Tannenzapfen, weil das Walnüsse seien, die sich im falschen Körper fühlen würden. Sie war großartig an diesem Abend und bekam viel Beifall - am Showende beim Finale wohl den meisten.

Masken spielen Lieder

70 Jahre Pauliner Kuckuck, auch das war ein Auftritt wert, bei dem die Maskengruppe zeigte, wie man mit den Schellen tatsächlich Musik machen kann. Laut Seegockel-Narrenzunft ist das die weltweit einzige Maskengruppe, die mit ihren abgestimmten Schellen Lieder spielen kann.

Anja Leukert bringt Grüße vom Mainzer Carnevals Club mit. (Foto: Felix Kästle )

Aus Mainz angereist ist Anja Leukert, Trompeterin und nicht auf den Mund gefallen. Sie übermittelte die Grüße vom befreundeten Mainzer Carnevals Club und ließ an Bahn und Bundespolitik kein gutes Haar. Und auch sie unterließ nicht, vor einer aufziehenden braunen Wolke am politischen Firmament zu warnen und meinte zur AfD: „Der schlimmste aller Fälle, wenn Nazis die Mehrheit stelle.“

FGZ zeigt sich von bester Seite

Musikalisch rockte dann der Fanfarenzug Graf-Zeppelin die Bühne, der wieder einmal unter Beweis stellte, dass er viel mehr als nur ein Fanfarenzug ist. Zugaberufe und begeisterte Pfiffe - der Beifall war riesig, als die „Blauen“ ihr Programm spielten.

Markus Scherzinger lässt sich in Wort und Musik über Bürokratie und die Friedrichstraße aus. (Foto: Felix Kästle )

Die Bürokratie und die Friedrichstraße waren auch Themen von Markus Scherzinger, der musikalisch raffiniert und rednerisch spitz die Themen auf den Punkt brachte.

Klassisches Ballett in Reinform

Und schließlich kam das Männerballett der Buchhornhexen, das Tschaikowskys „Schwanensee“ in der Choreografie von Christina Hermann und Nadine Schlegel auf die Bühne brachte - das war klassisches Theater, wie es auf einer Narrenbühne nicht besser hätte sein können.

Und dann die Überraschung

Laut Regisseur Renato Rizzo wird es auch 2025 einen Bürgerball geben. Kaum jemand scheint es mitbekommen zu haben, doch der findet wieder an einem Freitag und diesmal unter dem Motto „Una Notte Italiana - Ein Seegockel in Venedig“ statt.

