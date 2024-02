Dem FC Dostluk Friedrichshafen läuft die Zeit davon

Es ist schon Mitte Februar und die Fußballer des FC Dostluk Friedrichshafen stehen immer noch ohne Trainings- und Spielmöglichkeit da. Das ist seit dem 1. Januar der Fall, also seit dem Ende des Nutzungsvertrages beim SC Friedrichshafen (wir berichteten).„Uns läuft die Zeit davon“, betont der Dostluk-Vorsitzende Ömer Albayrak und macht deutlich, dass es noch völlig ungewiss ist, wie der Club die Restrunde in der Kreisliga A2 bestreiten kann.

Große Hoffnungen setzte Albayrak auf den runden Tisch am Donnerstag, 25. Januar. „Ich war so zuversichtlich. Das war so ein positives Gespräch, ein super Termin“, sagt der Dostluk-Vorsitzende. Über die Beteiligung konnte er nicht klagen. Bürgermeister Andreas Hein war da, der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) sowie fast alle Häfler Fußballclubs, die nach Möglichkeiten auf ihren Plätzen schauen sollten. Aber: „Bis heute gibt es keine Rückmeldung und keine Lösung. Es ist einfach ruhig“, sagte Albayrak, der „ein bisschen enttäuscht von der Unterstützung der Häfler Vereine ist“.

Außenstehende sprechen von Diskriminierung

Auch bei den rund 250 Mitgliedern des FC Dostluk kommt das sehr schlecht an. „Die Stimmung ist miserabel, der Frust wird immer größer gegenüber den anderen Vereinen und der Gesellschaft in Friedrichshafen“, sagt Albayrak. Weil es niemand verstehen könne, warum es die derzeitige Situation gibt. Ein Dorn im Auge ist dem Tabellenvierten der Kreisliga A2 vor allem das Handeln der Sportfreunde Friedrichshafen. Der B-Ligist fehlte als Einziger beim runden Tisch - und das unentschuldigt. Fremdvereine nutzen den Kunstrasenplatz an der Waggershauser Straße regelmäßig, aber Dostluk bekommt keine Trainingszeiten geschweige denn Spielmöglichkeiten.

Albayrak fordert von der Stadt, die Vereine mit Kapazitäten noch mehr unter Druck zu setzen. Ein Mittel sei aus seiner Sicht beispielsweise Androhung einer Streichung der Kostenübernahme der Mieten und Pachten. Auch Außenstehende hätten gegenüber ihm schon ihr Unverständnis geäußert. „Da fallen Begriffe wie Diskriminierung und Schikane“, so Albayrak. Es sei für ihn ein Armutszeugnis, wenn die Häfler Vereine abwinken und Clubs aus anderen Orten dagegen teilweise ihre Hilfe anbieten. Beispielsweise könnte der A-Ligist im absoluten Notfall nach Wangen ausweichen, das sei ihm von dort avisiert worden.

Situation sorgt für schlechte Voraussetzungen

Doch der FC Dostluk ist ein Fußballverein aus Friedrichshafen und möchte wie alle anderen Häfler Clubs auch vor der Haustür spielen. Dafür wird der A-Ligist weiter kämpfen. Immerhin ist der Druck durch die starke Hinrunde nicht mehr ganz so groß. „Wir werden nicht mehr absteigen“, sagt Albayrak. Unter diesen Voraussetzungen wird sich der FC Dostluk wohl auch nicht im Aufstiegskampf halten können. Bisher hat der A-Ligist ohne Training lediglich drei Auswärtstests bestritten - in drei Wochen steht das Gastspiel beim SV Tannau (Sonntag, 10. März, 15 Uhr) auf dem Programm.