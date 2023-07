David List rutscht aus den Medaillenrängen

„Angepisst bin ich nicht, aber auch nicht zufrieden“, sagt David List. Der Fahrer vom Lexware Mountainbike Team hätte bei der deutschen Meisterschaft im Cross–Country gerne eine Medaille geholt, doch nach einem guten Start musste er sich am Ende in Albstadt mit dem vierten Rang begnügen. Silber gewann er auf der Schwäbischen Alb immerhin im Short Track.

Zunächst deutete im Cross–Country–Titelrennen der Männer alles auf einen Lexware–Doppelsieg von Maximilian Brandl und David List hin. Sie dominierten das Geschehen an der Spitze in den ersten Runden. „Nach zwei Stürzen hat mir bei dem Boden in Albstadt etwas Vertrauen gefehlt“, wird List in der Lexware–Mitteilung zitiert. „Deshalb hatte ich nach den Abfahrten immer mal wieder zehn Meter Rückstand, die ich zufahren musste, das hat an den Kräften gezehrt.“ Ab der vierten von sieben Runden musste List abreißen lassen. Brandl war allein an der Spitze unterwegs und siegte am Schluss. List rutschte noch aus den Medaillenrängen.

Brandl entschied auch das Short–Track–Meisterschaftsrennen für sich. Es war sehr spannend: Fünf Fahrer gingen gleichauf in die letzte der neun Runden, darunter drei Lexware–Mountainbiker. List attackierte, es entwickelte sich ein Positionskampf. „Ich war in der letzten Runde bis zur großen Brücke vorne, da hat sich Max dann noch an mir vorbeidrücken können. Anschließend war es schwierig zu überholen“, beschreibt List die entscheidende Rennphase. „Es hat nicht ganz gereicht, aber ich bin froh, dass der Titel im Haus bleibt“, sagt Vizemeister List abschließend.