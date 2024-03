David List geht im Männerrennen ins Risiko

Das erste nationale Mountainbike-Highlight der Saison ist in einem Olympiajahr stets von besonderem Interesse - Formtest, Standortbestimmung und Wegweiser zugleich. Das Fullgaz-Race mit dem Short Track in Krumbach und tags darauf dem Cross-Country-Rennen in Obergessertshausen hat erste Antworten geliefert.

Ich wollte bewusst mal ins Risiko gehen und schauen, wie lange ich mit Luca mithalten kann. David List

Das Lexware Mountainbike Team mit Sitz im Hochschwarzwald hat beim zweiteiligen Bundesliga-Auftakt seine nationale Ausnahmestellung unterstrichen. Unter anderem beendete David List vom RSV Seerose Friedrichshafen das Männerrennen als Dritter und zweitbester deutscher Starter.

Im Cross-Country-Rennen der Männer hielt List anfangs mit Luca Schwarzbauer mit, anschließend fiel der 24-Jährige zurück und verlor Rang zwei auch noch an den Österreicher Mario Bair. Auf die Frage, ob ihn das ärgere, sagt List: „Ein bisschen schon. Aber ich wollte bewusst mal ins Risiko gehen und schauen, wie lange ich mit Luca mithalten kann und was daraus wird.“ Drei Runden ging das Experiment gut, dann musste List seinen ehemaligen Teamkollegen ziehen lassen und unterlag deshalb auch im Kampf um den zweiten Platz.

Das nächste Highlight ist der Swiss Bike Cup am kommenden Sonntag.