David List erreicht im ersten Saisonrennen einen Podestplatz

Die sportliche Großoffensive der Wüstenstaaten hat jetzt auch den Mountainbikesport erreicht: Beim Hero Abu Dhabi auf Hudayriyat Island wurden auf einem eigens angelegten Kurs sowohl ein Short Race (XCC) als auch ein Cross-Country-Rennen (XCO) ausgetragen. David List vom Lexware Team stieg mit den Rängen neun und drei erfolgreich in die Saison ein. Teamkollege Lennart Krayer war mit dem 18. Platz im XCO-Wettkampf drittbester U23-Starter. Das kurze Rennen hatte er vier Plätze hinter dem ehemaligen Straßen-Weltmeister Peter Sagan als 15. beendet.

„Das war schon sehr speziell hier in der Wüste auf einem künstlich angelegten Kurs mit recht wenig Höhenmetern“, sagte David List. Es entwickelten sich superschnelle Rennen, Kleinigkeiten hatten große Wirkung. „Als in der zweiten Runde des Short-Track-Rennens ein Fahrer vor mir gestürzt ist, musste ich runter vom Rad und anhalten“, erzählte List, zudem verhakte sich kurze Zeit später ein anderer Konkurrent in seinem Pedal. Der 25-jährige Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen fiel auf den 31. Platz zurück, kämpfte sich final aber wieder auf den neunten Platz vor.

Starkes Finish

Im Cross-Country-Wettkampf ging es ebenfalls „sehr schnell und hektisch zur Sache“, meinte List. „In der rennentscheidenden Phase musste ich zurückstecken, weil ich sonst gestürzt wäre und verlor so den Anschluss nach ganz vorne.“ Mit einem starken Finish verbesserte der Freiburger sich noch vom neunten auf den dritten Platz, den er sicher ins Ziel brachte. „Ich bin ganz zufrieden damit. Ich habe gesehen, dass ich vorne mitfahren kann. An meiner Taktik muss ich allerdings noch feilen, dass ich mich in den Rennen noch besser durchsetzen kann“, sagte List.

Das nächste Cross-Country-Rennen bestreiten die Lexware-Fahrer am Samstag in Chelva (Spanien).