David List drückt Rennen seinen Stempel auf

Wenige Tage vor dem nächsten Mountainbike–Weltcup in Andorra hat David List vom Team Lexware Mountainbike Team die Gelegenheit genutzt, sich unweit von Freiburg einer Formüberprüfung zu unterziehen: Beim Swiss Bike Cup in Basel mischte der 23–Jährige des RSV Seerose Friedrichshafen in der international besetzten Spitzengruppe der Männerelite mit und beendete das Cross–Country–Rennen auf dem siebten Platz.

Hitze steigt David List zu Kopf

„Ich konnte über weite Strecken dem Rennen meinen Stempel aufdrücken und war an den kritischen Stellen immer mit vorne dabei“, erzählt der Student. In der vorletzten Runde seien ihm die hohen Temperaturen aber zu Kopf gestiegen. „Ich konnte nichts mehr ausrichten. Ich rollte dann als Letzter der Spitzengruppe als Siebter ins Ziel“, wird List in der Lexware–Mitteilung zitiert. Mit Blick auf Andorra ist List dennoch zuversichtlich. „Mit meiner derzeitigen Form bin ich sehr zufrieden“, meint er.