David List bestätigt bei der WM seinen Formanstieg

Die Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow ist ganz nach den Vorstellungen des Friedrichshafener Mountainbikers David List gelaufen. Er bestätigte am vergangenen Wochenende seinen Formanstieg, nachdem er zuvor einige Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Mit Rang 31 hatte der 23–jährige Fahrer vom Lexware Mountainbike Team bei der WM besser abgeschnitten als in den Cross–Country–Weltcups dieser Saison zuvor. Von Position 47 zu Beginn des Rennens machte er Platz und Platz gut. „Ich hatte endlich von Anfang bis Ende mal wieder eine reibungslose Fahrt und konnte schön ans Limit gehen“, wird der Student aus Freiburg in der Lexware–Mitteilung zitiert. „Nach der zähen Zeit zuletzt bin ich sehr zufrieden mit meiner Performance und schaue zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte.“ Hinter Ex–Lexware–Teammitglied Luca Schwarzbauer, der WM–Neunter wurde, war List zweitbester deutscher Starter.

David List: „Körperlich und mental geht es mir wieder richtig gut“

Eine noch bessere Platzierung sprang beim vorherigen Short–Track–Rennen heraus. Im Wettstreit der Weltbesten passte für List viel zusammen. „Ich bin mit meiner Performance richtig zufrieden“, meint der 23–Jährige, „ich bin geile Rundenzeiten gefahren, tatsächlich auch einmal die schnellste.“ Nach einem „weniger guten Start“ und Positionen zwischen 30 und 40 kämpfte sich List Runde für Runde nach vorne und beendete das kurze Rennen auf dem 17. Platz. „Körperlich und mental geht es mir wieder richtig gut, ich kann vorne mitfahren, das macht mich happy“, betont List.

In den kommenden Wochen folgen noch vier Weltcups, zwei davon in Nordamerika.