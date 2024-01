Allein in diesem Jahr rief die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) bei der Bahn zweimal zum Streik auf. Das Resultat: Es fahren keine Züge.

Wie sieht es aber in anderen Branchen aus? Was wären die Auswirkungen auf unser alltägliches Leben, wenn andere Berufsgruppen von heute auf morgen ihre Arbeit niederlegen würden?

Das Modell-Szenario ist dasselbe, wie die GDL ursprünglich geplant hatte: Die einzelnen Berufsgruppen legen für sechs Tage die Arbeit nieder.

Das wären die möglichen Folgen:

Streik bei der Polizei

Beamte unterliegen dem Streikverbot. Das ist in der Verfassung so festgelegt. Dieser Grundsatz gilt auch für Polizisten. Und das sei richtig und wichtig, sagt Michael Jeschke, Leiter der Lindauer Polizeiinspektion. Denn: „Ein Streik hätte unvorstellbare Folgen.“

Ob wir das sechs Tage aushalten würden, bezweifle ich. Michael Jeschke

Rein hypothetisch betrachtet würde dies ein riesiger Schaden für die Gesellschaft und das ganze Land bedeuten, würde die Polizei für sechs Tage die Arbeit niederlegen. „Es wäre Anarchie. Ob wir das sechs Tage aushalten würden, bezweifle ich“, sagt Jeschke.

So käme beispielsweise niemand mehr zu Unfällen und um häusliche Gewalt zu schlichten. Überfälle, Einbrüche, Sicherheit - die Folgen sind weitreichend. Vermutlich würde Deutschland ohne die Arbeit der Polizei in einem völligen Chaos versinken. „Es hat also durchaus seinen Sinn, dass wir nicht streiken dürfen“, sagt Jeschke.

Streik bei der Feuerwehr

Grundsätzlich unterliegen Berufsfeuerwehren ebenfalls einem Streikverbot, weil sie auch verbeamtet sind. Doch wie sieht das bei der Freiwilligen Feuerwehr aus?

„Im Grunde sind wir dafür der falsche Ansprechpartner, weil wir das freiwillig machen. Wir tragen den Helfergedanken in uns“, sagt Florian Kainz, der Kommandant der Lindauer Feuerwehr. Streik bei der Freiwilligen Feuerwehr? In der Realität also undenkbar.

Einsätze wären deshalb trotzdem möglich. Florian Kainz

Doch rein hypothetisch betrachtet, würden bei einer Arbeitsniederlegung der Freiwilligen Feuerwehr trotzdem die Einsätze funktionieren, weil dann ein Notfallplan in Kraft treten würde. „Die Stadt müsste in diesem Fall für Ersatz sorgen“, sagt Kainz. „Einsätze wären deshalb trotzdem möglich.“

Streik bei der Müllabfuhr

Im Bodenseekreis ist die Firma Alba für Papier und Plastik verantwortlich. Für den Endverbraucher kommt die Müllabfuhr im Abstand von zwei bis vier Wochen. Man könnte also meinen, ein sechstägiger Streik wäre nicht so gravierend.

Doch „um alle Tonnen zu leeren, gibt es jeden Tag Touren, um in allen Regionen den Abfall zeitversetzt turnusmäßig zu entsorgen“, sagt Alba-Pressesprecher Matthias Hochstätter.

Somit würden nicht alle Haushalte die Auswirkungen spüren. Hochstätter betont, dass sich Müll in Haushalten und der Industrie nur schwer reduzieren lassen würde. Das führe in den „bestreikten“ Regionen schnell zu überquellenden Tonnen - mit Problemen für die Umwelt, Hygiene und das Stadtbild.

Außerdem würde die Weiterverarbeitung des Mülls ins Stocken geraten. „Gerade Papier- und Glasherstellung arbeiten überwiegend mit Recycling-Material“, sagt Hochstätter. Das würde die Lieferkette zumindest stören. Die Folgen und die finanziellen Verluste seien kaum abzusehen.

Doch damit nicht genug. Müllheizkraftwerke oder Biogasanlagen werden von der Müllabfuhr mit Rohstoffen versorgt. Ihnen würde schlicht der Hahn abgedreht. Die Stromproduktion und die Heizwärme würde zurückgefahren werden. Das hätte Auswirkungen auf das Stromnetz und somit auf die Stadtwerke.

Streik bei den Stadtwerken

In den zentralen Bereichen der Stadtwerke dürfen Arbeiter nicht streiken. Das betrifft beispielsweise die komplette Stromversorgung. Ein Streik würde dort nicht dem „Grundgebot der ,Verhältnismäßigkeit’“ entsprechen, sagt Pressesprecher Sebastian Dix.

Somit sei ein „Blackout“ nicht möglich. Außerdem seien die Stromnetze weitgehend automatisiert und so mit einem kleinen Team aufrechtzuerhalten.

Strom, Gas und Wasser sind also immer durch die Stadtwerke abgesichert. Ein genereller Stromausfall wäre auch fatal, wie Dix berichtet. Das Stromnetz in Deutschland hänge zusammen und könnte dann bei einer unvorhergesehenen Abschaltung im Bodenseekreis zusammenbrechen. Das „Hochfahren“ des sensiblen Stromnetzes würde mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage benötigen.

In „sensiblen, lebenswichtigen Bereichen“ gäbe es deshalb zusätzlich eine Notstromversorgung. Dazu zählen beispielsweise Krankenhäuser, die auf den Strom angewiesen sind und deshalb doppelt abgesichert seien. „Eine Notstromversorgung für alle Haushalte und Unternehmen aufzubauen, wäre unrealistisch teuer, zumal sie nie benötigt würde“, sagt Dix.

Streik der Landwirte

Andreas Willhalm schnauft durch und überlegt, welche Auswirkungen ein ähnlicher Streik wie jener der Lokführer auf die Bauern haben könnte. „Wir Landwirte sind ja alles Selbstständige, keine Angestellten wie die Lokführer“, sagt der stellvertretende Kreisobmann im Landkreis Lindau des Bayerischen Bauernverbands dann. „Jeder ist deshalb für sich und seinen Betrieb selbst verantwortlich.“ Trotzdem wären die Folgen gravierend, wenn die Bauern sechs Tage lang durchgängig ihre Arbeit niederlegen würden.

Zum einen sind da die Milchviehhalter. „Die Kühe müssen ja gefüttert und gemolken werden“, sagt Willhalm. Würde das nicht passieren, dann wäre dies Tierquälerei. Die Folgen wären nicht auszudenken, würde das sechs Tage nicht passieren.

Eine Lok steht, bei unseren Produkten tickt die biologische Uhr. Andreas Willhalm

Aber auch bei den Obstbauern gäbe es massive Folgen für das Obst und Gemüse. Aktuell müssten beispielsweise die Lager kontrolliert werden, die verderbliche Ware verkauft usw. „Eine Lok steht, bei unseren Produkten tickt die biologische Uhr“, sagt Willhalm.

Auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft wären enorm. Betrachtet man lediglich das Obst und Gemüse, so wären vermutlich nach zwei Tagen beispielsweise bereits die Regale in den Supermärkten leer, sagt Willhalm.

Für die Bauern hätte es auch gravierende finanzielle Auswirkungen. „Jeder Betrieb ist anders, aber bei einem sechstägigen Streik kann schnell mal ein Monatsverdienst wegfallen“, sagt Willhalm.

Streik der Kita-Beschäftigten

Anders als Lehrerinnen und Lehrer, die verbeamtet sind und damit einem Streikverbot unterliegen, gestaltet sich die Situation bei Kita-Beschäftigten - auch wenn es da Ausnahmen gibt. Sollten sie streiken, bleiben solche Einrichtungen geschlossen.

Viele Eltern dürften sich jetzt nun schaudernd an die Corona-Pandemie zurückversetzt sehen, als auch zu jener Zeit die Kitas geschlossen hatten. Die Eltern mussten also anderweitig eine Lösung für die Betreuung der Kinder finden.

Großeltern, Verwandte, aber auch sie selbst waren zu jener Zeit deutlich mehr bei der Betreuung der Kinder eingespannt. Für viele war es eine riesige Herausforderung, Familie, Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen. Arbeitgeber zeigten sich kulant und erlaubten mehr Homeoffice. Aber die nervliche Belastung war bei allen Beteiligten deutlich zu spüren.

Anders sieht es dagegen bei kirchlichen Einrichtungen von Kitas aus. Auch die dort angestellten pädagogischen Fachkräfte unterliegen in der Regel einem Streikverbot.

Der Streik der Bahn belastet Pendler und den Güterverkehr. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass der Streik 100 Millionen Euro am Tag kosten würde - eine unvorstellbare Summe. Leben hängen aber nicht davon ab. Andere Branchen dürfen genau deshalb nicht streiken. Denn in manchen Branchen stehen Menschenleben und nicht nur Geld auf dem Spiel.