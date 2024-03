Horrormoment am Bahngleis

Auf ihren mehr als 33.000 Kilometern Strecke unterhält die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben knapp 65.000 Weichen. Und technische Defekte an solchen Anlagen gehören für den 50-jährigen Mechaniker, der am 9. Dezember 2022 zum Hergatzer Bahnhof beordert worden war, zum Alltag. Den Arbeitseinsatz an jenem frühen Abend in der Vorweihnachtszeit wird er jedoch ganz bestimmt nie mehr vergessen: Als er gerade über der Weiche neben dem Bahnübergang kniet, um deren Heizung zu reparieren, wird er von einem Regionalzug mit etwa 60 Stundenkilometern erfasst, der mit etwa 120 Fahrgästen von Lindau in Richtung München unterwegs ist. Dabei bricht sich der Mann mehrere Rippen und zieht sich eine Verletzung in der Schulter zu, die er heute noch spürt. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Alt trifft Jung

Drei Tagesmütter gründen im Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift die Kinderwelt Friedrichshafen. Bei der Einrichtung kommen Montessori- und Naturpädagogik zum Einsatz. Es ist die erste sogenannte Großtagespflegestelle im Bodenseekreis. Großtagespflegestelle. Ein sperriges Wort, das vermuten lässt, es würden zahllose Kinder gleichzeitig betreut. Das ist aber nicht der Fall: Maximal neun Kinder zwischen null und drei Jahren wollen die drei Tagesmütter in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Seniorenzentrums zeitgleich betreuen. 15 können sich insgesamt anmelden, wie Simon Federer in DIESEM Artikel berichtet.

Wenn's mal wieder länger dauert...

Geht’s mit der Überplanung des Hinteren Hafens nun doch mal voran? Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, einen Masterplan aufzustellen, der auch das Museumskonzept und den Romanshorner Platz miteinbezieht. Darüber hinaus soll die Stadt mit den verschiedenen Grundstückseigentümern deren Bereitschaft zu einer baulichen Entwicklung klären. Die Frage zum künftigen Standort der Fahrgeschäfte am Seehasenfest soll nun ebenfalls beantwortet werden. Das klingt alles andere als neu - und wirft die Frage auf, warum das alles in den vergangenen acht Jahren nicht längst passiert ist. Jens Lindenmüller hat die Geschichte HIER zusammengefasst.

Die Fahrradständer am Manzenberg sind fast fertig

Bisher sind Fahrräder am Schulcampus Manzenberg oftmals kreuz und quer auf dem Schulhof geparkt worden, die vorhandenen Fahrradständer reichten hinten und vorne nicht aus. Mit dem Räderchaos ist bald Schluss, denn die schon lange geplanten neuen Fahrradständer stehen kurz vor der Fertigstellung. Insgesamt kosten die rund 800 Fahrradständer 1,7 Millionen Euro, wie Linda Egger HIER berichtet.

Brennt bald wieder Licht im Leuchtturm

Die Enttäuschung in der vergangenen Saison war groß: Den ganzen Sommer über konnten Einheimische und Touristen den berühmten Lindauer Leuchtturm nicht betreten. Mittlerweile gibt es Neuigkeiten: Wenn alles gut geht, öffnet der Leuchtturm im April wieder. Bis Besucherinnen und Besucher wieder die 139 Stufen erklimmen und Lindau von oben betrachten können, muss das ein oder andere noch erledigt werden. Denn ab der neuen Saison wird es auch neue Leuchtturmwärter geben, wie HIER berichtet wird.

Finanzielle Unterstützung von der Gemeinde

Das Essen für Meckenbeurer Grundschüler und Kindergartenkinder wird teurer. Der beauftragte Caterer hat die Preise seit Anfang März erhöht. „Familien sollen nicht durch eine kurzfristige Erhöhung der Pauschale belastet werden“, beschloss nun der Gemeinderat einstimmig. Allerdings übernimmt die Gemeinde die Mehrkosten nur bis Ende Juli, wie HIER nachzulesen ist.