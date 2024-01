Das waren die Topthemen der Woche.

Niedrige Bildungschance in Reutin: Wie dieses Projekt gegensteuern soll

Es ist eine quirlige Meute, die jeden Tag in der Lindauer Grundschule Reutin-Zech zum Unterricht kommt. Nicht allen der 400 Kinder fällt das Lernen leicht. Der Alltag stellt zudem die Lehrkräfte immer wieder vor besondere Herausforderungen. All das besser zu meistern - das ist das Ziel des bundesweiten Projekts „Schule macht stark“. Wieso Rektorin Ute Müller und Schulrätin Simone Wenzel das für Reutin als große Chance sehen, ist HIER nachzulesen.

Friedrichshafen gibt Flächen für fünf neue Unterkünfte bekannt

Die Stadt Friedrichshafen will an fünf Standorten neue Unterkünfte für Geflüchtete erstellen. Insgesamt könnten hier rund 500 geflüchtete Menschen unterkommen. Das größte Projekt soll auf einem Grundstück am Kreisel Messe-/Flugplatzstraße entstehen, auf dem sich das sogenannte „Rote Haus“ befindet, ein ehemaliges Bordell. Wo die anderen Unterkünfte stehen, darüber informiert Alexander Tutschner HIER.

Lindauer Obstbauern wollen den Protest so lange aufrechterhalten wie nötig

Im Interview erzählen die Obstbäuerin Lena Nüberlin und Andreas Willhalm, stellvertretender Kreisobmann des bayerischen Bauernverbands, warum sie sich an den Protesten beteiligen. Sie erklären, was ihre Forderungen sind und sprechen darüber, wie sie sich von rechtsextremen Gruppierungen abgrenzen. Und ob es ein Problem ist, dass die AfD ihren Protest nutzt, um sich in den sozialen Medien zu inszenieren. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Tettnanger Liebesfilm für den Hopfen sahnt etliche Preise ab

Der Tettnanger Filmer Sebastian Bauer badet im Lob, nachdem er den Imagefilm Hoplove als Kunstprojekt aufgezogen hat. Jetzt steht ein Festival an, mit dem er sich sogar für den Oscar qualifizieren könnte. Die professionellen Kritiker zeigen sich bisher begeistert über den Film, der den Tettnanger Hopfen und die Musik in den Mittelpunkt stellt. HIER geht's zum Artikel.

Warum Tausende ZF-Mitarbeiter in Friedrichshafen demonstriert haben

Drei deutsche Werke will ZF dichtmachen. Und laut Betriebsrat ist das noch nicht alles. Insgesamt seien 12.000 Jobs hierzulande in Gefahr – weshalb die Arbeitnehmervertreter diese Woche mobil gemacht haben. Vor dem Hauptquartier in Friedrichshafen machten 3000 ZFler lautstark ihrem Ärger Luft. Doch aus Sicht des Unternehmens stellt sich die Situation anders dar. Florian Peking berichtet HIER ausführlich.

Dunkle Gehwege sollen kein Kehlener Kennzeichen sein

Der Ausfall der Beleuchtung hat zwei wichtige Straßen im Meckenbeurer Ortsteil Kehlen in den Vorwochen mehrfach in Dunkelheit getaucht und gefühlt unsicher gemacht. Was steckt dahinter - diese Frage hat Schwäbische.de ans Regionalwerk als Energieversorger und an die Gemeinde gestellt. DAS ist die Antwort.