Bei Zeppelin übernimmt ein ehemaliger ZF-Manager die Führung

Bereits seit weit mehr als zehn Jahren steht Peter Gerstmann an der Spitze des Zeppelin-Konzerns. Doch im Herbst ist Schluss. Gerstmann gibt die Führung ab - und sein Nachfolger ist kein Unbekannter in Friedrichshafen: Matthias Benz war bereits in unterschiedlichen Managementpositionen bei ZF tätig. HIER gibt es alles zur Personalie im Stiftungsunternehmen.

Heike Stromm bringt in Friedrichshafen besonderen Kindern das Schwimmen bei

Inklusive Glücksgefühle im Sportbad: Heike Stromm ist Schwimmlehrerin, Triathletin, Mutter - und startet bald ein neues Angebot exklusiv für besondere Kinder und ihre Familien. Sie bietet erstmals in Friedrichshafen einen Schwimmkurs an, der sich an Kinder mit Handicap. Warum das für sie ein wichtiger Schritt zur Inklusion ist, lesen Sie HIER.

In Tettnang gibt es eine Demo gegen Rechts

In der Montfortstadt rechnen die Organisatoren am Sonntag, 25. Februar, mit hunderten, ja vielleicht gar 1000 Teilnehmern. Das Programm für den Vormittag steht bereits fest, was ebenso für die Kundgebung auf dem Kirchplatz von St. Maria gilt. „Meckenbeuren ist bunt“ soll sich hier am 17. Februar zeigen.

Meilenstein für Meckenbeuren und seine Sportvereine

Einen Standort bei den Meckenbeurer Wiesen hat der Gemeinderat fast einstimmig in die Flächennutzungsplanung aufgenommen. Auf einer Gesamtfläche von neun Hektar, die jedoch noch anderen Nutzungen offen steht, soll zwischen Bahndamm und Kleingärten eine neue Heimat für VfL Brochenzell, SV Kehlen und TSV Meckenbeuren entstehen. HIER gibt's die Hintergründe.

Unterführung am Bodenseeradweg in Lindau verzögert sich um sechs Jahre

Das „Jahrhundertbauwerk“ der Bahn sollte eigentlich längst fertig sein. Wie die neuesten Pläne aussehen - und warum dafür 20 Schrebergärten verschwinden müssen, berichten wir HIER.

Mein lieber Schwan! Warum derzeit so viele Schwäne an Land grasen

Auf einer Wiese bei Enzisweiler sind außergewöhnlich viele Tiere zu sehen. HIER lesen Sie, warum auch Störche und Reiher dort jagen - und was das Wetter damit zu tun hat.