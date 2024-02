Auch in Friedrichshafen gibt es jetzt einen Späti

Kioske, in denen es bis spätnachts Snacks, Getränke und mehr gibt: So etwas kennt man hauptsächlich aus Großstädten. Doch Ilker Kurt will das ändern. Er hat in der Kitzenwiese den ersten Späti der Stadt eröffnet. Wie der 24-Jährige auf die Geschäftsidee kam und welche Pläne er noch für seinen Laden hat, steht HIER.

Wie eine Lindauerin zu einer Hauptrolle in einem außergewöhnlichen Film kam

Mit dem Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilm „Johnny & Me – eine Zeitreise mit John Heartfield“ ist Stephanie Stremler ab dem 25. Januar im Lindauer Kino zu sehen. Die 46-jährige, die einst in Lindau ihr Abitur machte, spielt in diesem Film die Hauptrolle und ist am 3. Februar beim Publikumsgespräch im Parktheater Lindau vor Ort. In DIESEM Interview erzählt die in Berlin lebende Künstlerin, warum sie regelmäßig in Lindau ist und was die Gäste am 3. Februar alles erwarten dürfen.

Pläne der Stadt Friedrichshafen für neue Flüchtlingsheime sorgen für Wirbel

Gleich fünf neue Standorte für Flüchtlingsunterkünfte soll es in Friedrichshafen geben. Nach Bekanntwerden der Pläne der Stadt gibt es Gegenwind. In Allmannsweiler, wo eine Unterkunft mit bis zu 150 Plätzen entstehen soll, schließen sich Anwohner aus Protest zusammen (MEHR lesen). Und in Ettenkirch, wo zwei Standorte kommen könnten, machen Bürger bei einer Sondersitzung des Ortschaftsrats ihrem Ärger Luft (HIER klicken). In DIESEM Interview mit Schwäbische.de nimmt der zuständige Bürgermeister Dieter Stauber Stellung zu den Sorgen und der Kritik.

Was hinter den Zahlen steckt Fünf neue Flüchtlingsunterkünfte in Friedrichshafen - dieses Vorhaben der Stadt sorgt weiter für Diskussionen. Eine Sorge betroffener Anwohner - zum Beispiel in Allmannsweiler - dreht sich um die Größe der Einrichtungen. HIER mehr lesen

Damit „Helfer vor Ort“ nicht mehr um Spenden für Benzin kämpfen müssen

Die vier Gruppen der Helfer vor Ort (HvO) im Kreisgebiet will der Landkreis Lindau in diesem Jahr voraussichtlich mit jeweils 3000 Euro unterstützen. Warum es allerdings trotzdem eine Debatte im Haushaltsausschuss über die Unterstützung gab, kann HIER nachgelesen werden.

Dieses Gerät kann Vermisste im Wasser finden

Die Meckenbeurer Wasserretter der DLRG können nun ein mobiles Gerät, das Sidescan Sonar, im Bodensee, in der Schussen, Argen und der Rotach einsetzen. Was es alles kann, gibt es HIER zu lesen.

Tettnanger Schule schickt Schüler bald einmal die Woche in den Wald

Ein Klassenzimmer im Freien: Damit tritt die Gemeinschaftsschule Manzenberg zusammen mit ForstBW ab nächstem Schuljahr an. Und zwar bei jedem Wetter. Das Ganze soll keine Erlebnisklasse sein, sondern es läuft Unterricht nach Lehrplan. Allerdings mit Bonus. Die ganze Geschichte HIER nachlesen.