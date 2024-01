Die Bauernproteste waren auch in der Region Bodensee das wohl am meisten besprochene Thema. Mahnwachen, Protestzüge mit zahlreichen Traktoren und Teilnehmern: Der Unmut der Landwirte ist am See nicht zu überhören und zu übersehen. Und doch haben auch andere Themen noch interessiert. Ein Überblick:

Als der „Kaiser“ im Zeppelinstadion gekickt hat

Pässe mit dem Außenrist waren legendär und ein Symbol für die Leichtigkeit in seinem Spiel. 1984 zeigte Franz Beckenbauer sie auch im Zeppelinstadion in Friedrichshafen – wie ein Foto aus dem Archiv der „Schwäbischen Zeitung“ belegt. Mit einer Traditionself spielte Beckenbauer 1984 in Friedrichshafen. Anlass war das 75-jährige Bestehen des VfB.

So laufen die spektakulären Baumarbeiten im Riedlewald ab

Viele Bäume im Riedlewald sind krank und müssen gefällt werden. Andernfalls würden sie ein Risiko für Fußgänger und Radfahrer, aber auch für Autofahrer in der Colsmanstraße darstellen.

Mit einer großangelegten Maßnahme lässt die Stadt den Wald deshalb gerade fit für die Zukunft machen – weshalb er mehr als eine Woche komplett gesperrt bleiben muss. Schwäbische.de war bei den Arbeiten vor Ort dabei.

Messerstecherei: Wollte der 22-Jährige wirklich töten?

Der Streit zwischen einer Gruppe von Syrern und Ukrainern eskaliert in Lindau. Dass das Opfer überlebt hat, war Glück. Nun steht das Urteil vor dem Landgericht Kempten fest. Warum das Gericht nicht an Notwehr glaubt - und der Hauptangeklagte ins Gefängnis muss.

Diskussion nach tödlichem Unfall: Kommt eine Fußgängerampel?

Ist an der Friedrichshafener Straße eine weitere Querungshilfe nötig? Diese Diskussion ist nach einem tödlichen Unfall kurz vor Weihnachten neu entbrannt. Denkbar wäre eine Fußgängerampel. Ob diese aufgestellt wird, ist allerdings noch unklar. Lesen Sie HIER den ganzen Artikel.

Tettnanger Narren bringen Italien ins Schloss

Der Schlossball soll in diesem Jahr mediterranes Flair verbreiten. Auch sonst hat die Narrenzunft Tettnang einiges in petto für die Fasnet 2024. Wichtig ist den Machern: Es soll eine Fasnet für alle sein, wie HIER zu lesen ist.

Von Elke N. fehlt weiterhin jegliche Spur

Das Schicksal der seit dem 2. Dezember vermissten 64-Jährigen aus Meckenbeuren bewegt die Menschen im Ort und in der Region. Warum die Polizei derzeit „alle Möglichkeiten ausgeschöpft“ sieht – und was sie rät.