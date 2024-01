Das waren die Top-Themen der Woche

Wo hat sich 2023 in Friedrichshafen etwas getan und wo nicht? Der große Überblick

Uferpark, Zoll-Areal, Rotach-Halle: Seit Jahren schiebt die Stadt einen stattlichen Berg an Projekten vor sich her. Herrscht dort nur Stillstand oder ging im vergangenen Jahr auch etwas voran? Und wie sieht die Prognose für 2024 aus? Schwäbische.de macht HIER den Check.

Landrat Prayon warnt: Kreis könnte bald nicht mehr aufnahmefähig für Geflüchtete sein

Luca Wilhelm Prayon ist seit Juni 2023 Landrat des Bodenseekreises. Im großen Jahresinterview blickt er auf die vergangenen Monate zurück und spricht über die Themen, die 2024 wichtig werden. Zentral dabei: Das Thema Asyl, das laut Prayon nicht nur im Wahlkampf eine tragende Rolle spielen wird – sondern auch die Kreisverwaltung an Grenzen bringt, wie der Landrat HIER im Interview ausführlich erklärt.

Wie geht es mit Lindau weiter, Frau Alfons?

Der strikte Sparkurs und Debatten über Parkhäuser und das Gelände hinter der Therme haben das vergangene Jahr in Lindau geprägt - und werden die Politik auch im kommenden weiter beschäftigen. Im großen Jahresinterview mit Redaktionsleiterin Julia Baumann spricht Oberbürgermeisterin Claudia Alfons über politische Herausforderungen und persönliche Höhepunkte. Das Interview gibt es übrigens auch als Podcast zu hören:

Warum hat Lindau jetzt so viele Arbeitslose?

Die Wirtschaft klagt über immense Personalnöte. Andererseits steigt die Arbeitslosigkeit im Kreis Lindau. Wie passt das zusammen? Eine Bilanz der Lindauer Arbeitsagentur, die Redakteurin Evi Eck-Gedler in DIESEM Text analysiert hat.

Tettnanger Hotel Rad eröffnet neue Event-Küche

Klassische à la carte-Küche wird es in dem renommierten Hotelrestaurant am Tettnanger Bärenplatz künftig nur noch bedingt geben. Stattdessen will Küchenchef Philip Blank etwas Neues versuchen. Er will seine Küche für die Gäste öffnen. Was er genau plant, hat er Redakteurin Linda Egger für DIESEN Text verraten.

So soll die neue Event-Küche im Hotel Rad einmal aussehen: Eine Küche mit Wohnzimmer-Charakter, in der auch Gäste Platz nehmen oder mit anpacken dürfen. (Foto: Fachwerk )

So geht es nach dem Dachstuhlbrand in Meckenbeuren weiter

Die Bewohner bleiben bei dem Brand in der Neujahrsnacht unverletzt, aber ihr Haus ist erst einmal unbewohnbar. Die Nachbarn helfen dem Ehepaar bereits in der Unglücksnacht. Ohne das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hätte der Brand weit schlimmer enden können. HIER geht's zum Artikel.