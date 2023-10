Kita in Kluftern soll 11 Millionen Euro kosten – Stadt muss den Rotstift ansetzen

Dem Gemeinderat sind die Baukosten für die Einrichtung im Baugebiet Lachenäcker viel zu hoch. Mit einer knappen Mehrheit verordnen die Räte deshalb einen Sparkurs. In Kluftern, wo es viel zu wenig Kita-Plätze gibt, sieht man das kritisch – denn nun dürfte es zu zeitlichen Verzögerungen beim Bau kommen, hat Florian Peking für DIESEN Artikel recherchiert.

108-Jährige fliegt mit dem Zeppelin - und will wiederkommen

Als junges Mädchen sah Gerda Metze die großen Luftschiffe am Himmel, bekam den Absturz der Hindenburg mit. Jetzt ist sie bereits zum zweiten Mal selbst mitgeflogen. Wie der ältesten Passagierin eines Zeppelin NT der Flug gefallen hat, lesen Sie HIER.

Wie geht es weiter mit der Bodenseeloge?

Ist das Haus am Schönbühl wirklich noch eine Seniorenresidenz? Leerstehende Wohnungen, neu renovierte Gästezimmer und Kurzzeitmieter verunsichern die Bewohner, wie Yvonne Roither in DIESEM Bericht recherchiert hat.

Rentnerin fühlt sich durch Tettnang-Gewinnspiel getäuscht

Adelgunde B. dachte, dass es sich beim Brief um ein offizielles Angebot der Stadt Tettnang handelt. Denn abgedruckt war das Tettnanger Ortsschild. Doch am Telefon wurde die Rentnerin dann stutzig. Auch der Verbraucherschutz warnt vor dieser Masche, berichtet Mark Hildebrandt HIER.

Umstrittene Pläne: Bürgerbeteiligung für Gelände hinter der Therme startet

Ein Jahr ist es her, dass die Bebauung des Geländes hinter der Therme öffentlich im Bauausschuss behandelt wurde. Nun will Thermen-Betreiber Andreas Schauer bald mit einer Bürgerbeteiligung starten. Was in der Zwischenzeit passiert ist und wie es jetzt weitergeht, weiß Julia Baumann und schreibt HIER darüber.

Neun aus 44: Diese Firmen ziehen ins Gewerbegebiet am Flughafen

Im Gewerbegebiet beim Bodensee-Airport soll es verschiedene Neuansiedlungen geben. Der Meckenbeurer Bürgermeister ist mit dem Mix der Firmen ausgesprochen zufrieden. Nur ein Angebot fehlt noch, wie Roland Weiß für DIESEN Text in Erfahrung gebracht hat.